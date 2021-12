https://cz.sputniknews.com/20211219/dara-rolins-sdilela-s-fanousky-otevrene-poselstvi-hlavne-bud-stastna-reaguji-16911638.html

Dara Rolins sdílela s fanoušky otevřené poselství. Hlavně buď šťastná, reagují

Slovenská zpěvačka Dara Rolins si ani tentokrát neodpustila pár řádků úvah na svém Instagramu. Tentokrát se zaměřila na bilanci končícího roku a promluvila o... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Pokaždé, když se Dara svým příznivcům otevře, získá si ještě více jejich přízně. Její slova totiž mnohým mluví z duše… A vypadá to, že i tentokrát se Rolins svým poselstvím trefila do černého.Pokračovala tím, že se umí z úspěchů těšit, ale zároveň si prý také dokáže uvědomit, že uznání od druhých není to, co má lidi připravit o zdravý rozum, ale spíše je má motivovat.A lidé měli z jejích slov opravdovou radost. „Krásně napsáno,“ myslí si mnozí,Podle ostatních je Dara opravdu vzorem a motivací.A za srdce její prohlášení chytlo i jiné: „Pěkně napsané, Daro. Jsi krásná, úspěšná a moudrá. Hodně štěstí.“Další jí také od srdce přáli, aby byla konečně šťastná.A samozřejmě se připojily i první přání, v nich lidé Daře a její rodině přáli krásně prožité Vánoce.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

