Fiala se vyslovil k zákazu spalovacích motorů. Podle něj je nepřijatelný

Český premiér Petr Fiala se zařadil mezi zastánce zachování aut se spalovacími motory, jelikož si myslí, že by jejich zákaz existenčně ohrozil řadu Čechů... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Fiala se v pořadu rozpovídal hned o několika tématech. Řeč přišla například na zelenou politiku a tzv. Green Deal, se kterým nesouhlasí ani prezident Miloš Zeman.Konkrétně Fiala zmínilnávrh na zákaz aut se spalovacími motory. Tento krok nepodporuje.Připomeňme, že aktuálně tento návrh zahrnuje, že by po roce 2035 došlo k zákazu výroby a prodeje nových aut se spalovacím motorem.Nicméně,studie vypracované pro evropskou asociaci dodavatelů pro automobilový průmysly (CLEPA) uvádí, že by to mohlo znamenat ztrátu asi půl milionu pracovních míst u dodavatelů součástek pro spalovací motory. Na druhou stranu by ale vzniklo 226 tisíc nových míst ve výrobě součástek pro elektromobily. Přesto by však čistá ztráta činila téměř 300 tisíc pracovních míst do roku 2040.Kromě spalovacích motorů je velkým tématem v oblasti životního prostředí také uznání jaderné energie jako čistého zdroje. I k této otázce měl Fiala co říci.Zeman o Green DealuFiala ale není jediný, kdo má vůči Green Dealu jisté výhrady. K této otázce se v exkluzivním rozhovoru vyjádřil i prezident Miloš Zeman, který byl alemnohem radikálnější.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

