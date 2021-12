https://cz.sputniknews.com/20211219/generalni-tajemnik-nato-vystoupil-proti-nove-konferenci-s-ruskem-o-sferach-vlivu-16909153.html

Generální tajemník NATO vystoupil proti nové konferenci s Ruskem o sférách vlivu

Generální tajemník NATO vystoupil proti nové konferenci s Ruskem o sférách vlivu

Stoltenberg předtím prohlásil ohledně členství Ukrajiny v NATO, že Moskva nemá právo na vlastní „sféru vlivu“. 19.12.2021, Sputnik Česká republika

„Návrh na svolání nové konference, na které bychom znovu projednali zóny vlivu, v jejichž rámci by mohly velké mocnosti kontrolovat to, co jejich sousedé mají nebo nemají dělat, by bylo pro nás krokem zpět, což je naprosto nesprávný směr,“ prohlásil v rozhovoru pro noviny Journal de Dimanche.Místo toho navrhl rozhovor s ruskou stranou o posílení důvěry, kontrole zbraní, zajištění průhlednosti vojenských cvičení a zmírnění napětí.Západní politici se často vyslovují ohledně „ruské agrese“. Obvinění se týkají jak politické, tak ekonomické sféry. Zhoubný vliv Moskvy se podle jejich názoru projevuje například na Ukrajině, v EU, činnosti NATO a bezprostředně USA.Rusko nejednou odmítlo tato prohlášení a dalo je do souvislosti s přáním Severoatlantické aliance rozmístit více vojenské techniky v blízkosti ruských hranic a také prosazovat vlastní zájmy. Mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov připomněl, že země přesunuje vojska na vlastním území, což nikoho neohrožuje a nemusí to nikoho znepokojovat.Prezident Vladimir Putin prohlásil v projevu na fóru Rusko zve! koncem listopadu, že pro Moskvu bude rozmístění zbraní na ukrajinském území červenou čárou, poněvadž to ohrožuje státní bezpečnost. Požádal o poskytnutí právních záruk bezpečnosti a vyzval k zahájení jednání s Washingtonem a jeho spojenci z NATO za účelem dosažení přesných mezinárodních právních dohod.Mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí Maria Zacharovová řekla, že červenou čárou pro Rusko bude také vstup Ukrajiny do NATO.MZV RF zveřejnilo 17. prosince příslušné návrhy dohod s NATO a USA. Tyto dokumenty vylučují zejména další rozšíření NATO směrem na východ a vstup Ukrajiny do aliance, rozmístění dodatečných vojenských jednotek a zbraní za hranicemi zemí, v kterých se nacházely v květnu 1997, a také zřeknutí se jakékoli vojenské činnosti NATO na Ukrajině, v Zakavkazsku a Střední Asii. NATO potvrdilo, že obdrželo návrhy RF, a zdůraznilo, že vezme v úvahu také názor kyjevské vlády.Následující den po rozhovoru se svým ruským protějškem informoval prezident USA Joe Biden, že se připravuje schůzka USA a předních zemí Aliance s Ruskem, na které budou strany moci projednat obavy Moskvy.

