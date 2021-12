https://cz.sputniknews.com/20211219/hulk-s-alzheimerem-spider-man-s-nadvahou-vedci-zjistili-jak-superhrdinove-zestarnou-16914479.html

Hulk s Alzheimerem, Spider-Man s nadváhou. Vědci zjistili, jak superhrdinové zestárnou

Hulk s Alzheimerem, Spider-Man s nadváhou. Vědci zjistili, jak superhrdinové zestárnou

Spider-Man, Black Panther, Hulk, Iron Man, Black Widow ... tito superhrdinové Marvel jsou silní, krásní a ušlechtilí. Ale co se s nimi stane, až zestárnou jako... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-19T22:39+0100

2021-12-19T22:39+0100

2021-12-19T22:39+0100

věda a technologie

superhrdina

marvel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/16913965_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_c15f33f077ec9f2f552baa1867ab8fcb.jpg

Vědci z Queenslandské univerzity zhlédli 25 marvelovských filmů a došli k závěru: dříve nebo později začnou všichni superhrdinové stárnout (výjimkou je Thor, neboť je to Bůh, jeho status mu to nedovolí). A kde je stáří, tam jsou nemoci související s věkem, i když jste byli vždy jiní než všichni ostatní. Vědci se rozhodli zjistit, jaké nemoci mohou postihnout Pavoučího muže, Černého pantera, Hulka, Železného muže nebo Černou vdovu. Výsledky jsou uvedeny v The BMJ.K tomu určili několik kritérií, která mohou ovlivnit zdraví:Pavoučí mužJedním z nejoblíbenějších marvelovských superhrdinů je Peter Parker, dobrosrdečný soused, který po kousnutí pavoukem náhle získal mimořádné schopnosti. „Pavouček“ chodí ve dne do školy a v noci hlídá město, zachraňuje lidi před zločinci a svět před geniálními padouchy. Je velmi obratný, silný, a dokonce dokáže utkat super pevnou pavučinu.Předčasně však přišel o rodiče, což samozřejmě ovlivnilo jeho psychické zdraví. Peter užíval léky předepsané lékařem. Je možné, že takové trauma může vést k duševní poruše. Spider-Man má navíc vážně narušený spánkový režim, což může vést k demenci, chronickým bolestem nebo obezitě. Problémy s klouby mu však pravděpodobně nehrozí – Parker je pružný a hbitý, tato dovednost může pomoci vyhnout se artritidě nebo burzitidě.Železný muž„Genius, miliardář, playboy, filantrop,“ tak si říkal Tony Stark, aneb Iron Man, Železný muž. Tony si vymyslel svůj vlastní kostým a mnohokrát ho zdokonaloval. A to vše proto, aby bojoval proti světovému zlu.Tony Stark má v hrudi silný elektromagnet, který chrání jeho srdce před střepinami, které se dostaly do jeho hrudi po výbuchu. Bez něj zemře. Vědci proto předpokládají, že Tony může mít vážné kardiovaskulární patologie, například infarkt.Aby zachránil svět, podnikal Tony výpravy do vesmíru - to bude mít samozřejmě vliv na jeho kosti, možná bude hrdina trpět osteoporózou. Existuje také vysoká pravděpodobnost novotvarů a posttraumatické stresové poruchy.HulkDobromyslný vědec Bruce Banner se po proměně v Hulka stává agresivním a ničí vše, co mu stojí v cestě. Je docela těžké ho uklidnit. Metamorfózy, které s jeho tělem neustále probíhají, mohou výrazně ovlivnit jeho zdraví.Vědci se domnívají, že Bruce bude trpět srdeční chorobou (nejvíce mu hrozí arytmie), ohrožené jsou i jeho cévy a kosti. Vzhledem k tomu, že Hulk neustále cítí hněv, mohou ho postihnout degenerativní choroby (Alzheimerova choroba) a duševní poruchy.Černá vdovaOkouzlující Nataša Romanovová je profesionální špionka, která je skoro stejně dobrá jako superhrdinové. Tajná organizace vycvičila nemilosrdné zabijačky, naprogramované na absolutní podřízenost. Nataša proto neznala své rodiče, celé mládí strávila v Červeném pokoji, dlouhou dobu pracovala pro KGB a zabíjela na příkaz.Diagnózy vědců: kardiovaskulární onemocnění, osteoporóza, deprese a demence.Černý panterT'Challa zdědil trůn krále Wakandy, tento superhrdina byl vždy ve výsadním postavení. Je vegetarián, žije v nádherném ekologickém prostředí, což znamená, že obezita a srdeční problémy mu pravděpodobně nehrozí, tvrdí vědci.Jako vůdce se dokonale pere, dobře se vyzná v moderních technologiích a v některých případech je imunní i vůči magii. Aby jeho schopnosti byly na nejlepší úrovni, pije lektvar, který se připravuje z magické rostliny Wakandy. Vědci předpokládají, že její účinky budou mít následky, které mohou být absolutně nepředvídatelné, a to jak pro fyzické, tak pro duševní zdraví.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211210/na-co-se-podivat-vecer-byly-zverejneny-nejpopularnejsi-filmy-roku-2021-16807418.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

superhrdina, marvel