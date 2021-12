https://cz.sputniknews.com/20211219/namestek-ministra-zahranici-rf-rusko-v-pripade-odmitnuti-jeho-navrhu-prejde-do-rezimu-protihrozeb-16905828.html

Náměstek ministra zahraničí RF: Rusko v případě odmítnutí jeho návrhů přejde do režimu protihrozeb

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško řekl v pořadu YouTube kanálu Solovjov Live, že Rusko se bude důsledně snažit dosáhnout toho, aby NATO... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Rusko zveřejnilo návrhy smluv se Spojenými státy a NATO, které obsahují zejména ustanovení o vzájemných zárukách bezpečnosti v Evropě, o nerozmístění raket středního a kratšího doletu ve vzájemném dosahu a o odmítnutí dalšího rozšiřování NATO směrem na východ, a to včetně připojování bývalých republik SSSR.„To, co navrhujeme, tím dáváme jasně najevo, že jsme připraveni hovořit o převedení vojenského scénáře nebo vojensko-technického scénáře konfrontace do jakéhosi politického procesu, který reálně posílí vojenskou bezpečnost všech států v prostoru OBSE, euroatlantické oblasti, Eurasie. Pokud se to nepodaří, tak jak jsme již uvedli, pak také přejdeme právě do tohoto režimu vytváření protihrozeb, ale pak už bude pozdě se nás ptát, proč jsme udělali taková a taková rozhodnutí, proč jsme tam umístili takové systémy, proč a proč,“ zdůraznil Gruško.Vzhledem k tomu, že vztahy mezi Ruskem a NATO dosáhly nebezpečné úrovně, jsou návrhy Moskvy o bezpečnostních zárukách v Evropě potřebné právě k tomu, abychom vstoupili do normálního dialogu, prohlásil náměstek ministra zahraničí.Západ má tak podle jeho názoru dvě cesty: vzít vážně návrhy Ruské federace na bezpečnostní záruky v Evropě, nebo mít co do činění s vojensko-technickou alternativou.Rusko bude zároveň od NATO důsledně požadovat takovou vizi budování evropské bezpečnosti, jak ji vidí Moskva.„Nicméně se budeme velmi důsledně a zásadně snažit realizovat vizi, jak budovat evropskou bezpečnost, právě tak, jak jsme ji formulovali,“ řekl Gruško v pořadu Solovjov Live na kanálu YouTube.

