Nevhodná a nešťastná schůzka. Rakušan se vyjádřil k obsahu rozhovoru s prezidentem policie Švejdarem

První vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan okomentoval své neformální setkání s policejním prezidentem Janem Švejdarem, který později oznámil, že skončí ve... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Tento čtvrtek prezident české policie Jan Švejdar na svém Twitteru oznámil, že se rozhodl skončit ve své funkci, a to na začátku příštího roku. Jako jeden z hlavních důvodů svého rozhodnutí Švejdar uvedl, že jeho další setrvání ve funkci již není žádoucí. Prohlášení policejního prezidenta vyvolalo spekulace o tom, že skutečnou příčinou jeho odchodu může být neformální schůzka s Vítem Rakušanem na začátku prosince, tedy v době, kdy se předseda STAN ještě ani neujal funkce ministra vnitra. Uvádělo se totiž, že Rakušan mohl vyvíjet nátlak na Švejdara s tím, aby na svou funkci rezignoval.Během dnešního pořadu Otázky Václava Moravce na ČT Vít Rakušan přiznal, že schůzka s policejním prezidentem Janem Švejdarem nebyla vhodná, a to vzhledem ke spekulacím v médiích, které se odehrály poté, co Švejdar oznámil svou rezignaci. Rakušan vyvrátil předpoklady o tom, že by vyvíjel nějaký nátlak na Švejdara. Podle jeho slov šlo jenom o neformální informativní schůzku, jejímž cílem byla výměna názorů.Překvapení pro RakušanaPodle Rakušana padly během schůzky z jeho strany vůči Švejdarovi dvě kritické poznámky. Ta první se týkala kontroverzního tweetu policejního prezidenta o tom, že v případě zavedení povinného očkování pro policisty ze sboru může odejít kolem 10 tisíc příslušníků policie. Druhý bod kritiky se vztahoval na nedotaženou reformu nejdůležitějších policejních pracovišť.Rakušan zároveň tvrdí, že tweet Švejdara, v němž informoval o svém rozhodnutí skončit, ho překvapil, protože oba muži se dohodli na tom, že své konečné rozhodnutí policejní prezident sdělí Rakušanovi až 3. ledna. Tedy poté, co se vrátí z dovolené.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

