https://cz.sputniknews.com/20211219/nyt-pentagon-uvadel-nizsi-pocet-zabitych-civilistu-v-syrii-iraku-a-afghanistanu-16906428.html

NYT: Pentagon uváděl nižší počet zabitých civilistů v Sýrii, Iráku a Afghánistánu

NYT: Pentagon uváděl nižší počet zabitých civilistů v Sýrii, Iráku a Afghánistánu

Pentagon nezapočítával všechny civilisty zabité při leteckých útocích v Sýrii, Iráku a Afghánistánu, uvádějí novináři New York Times s odkazem na více než... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-19T10:31+0100

2021-12-19T10:31+0100

2021-12-19T10:42+0100

svět

the new york times

smrt

civilisté

pentagon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/935/58/9355808_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_a76ba195b3bf532c8db50915cae4cd69.jpg

„Není možné určit celkový počet obětí (mezi civilním obyvatelstvem - pozn. red.), ale jedna věc je jistá: je mnohem vyšší, než přiznal Pentagon,“ píší noviny.Reportéři, jak uvádí NYT, analyzovali odhady ztrát, navštívili více než sto míst spojených s útoky a hovořili s přeživšími občany a bývalými i současnými americkými úředníky.Podle vojenských statistik bylo v důsledku leteckých útoků proti teroristické skupině Islámský stát* v Iráku a Sýrii zabito 1417 civilistů. Dalších 188 se stalo od roku 2018 oběťmi amerických leteckých operací v Afghánistánu.Nicméně analýza dokumentů, kterou novináři provedli, ukázala, že „nebyly započítány stovky mrtvých,“ uvádí se v článku.Publikace poukazuje zejména na nedostatky ve vyšetřování útoků. Například pouze u 12 % všech úderů, během nichž mohli zemřít civilisté, bylo doporučeno provést úplné vyšetřování. V mnoha případech za prověrky odpovídalo velení povolující operaci a samotné vyšetřování bylo „založeno na falešných nebo neúplných důkazech“.Kromě toho byly zprávy o civilních obětech systematicky „odmítány“, protože na videozáběrech nebyla žádná těla, ačkoli záběry byly často příliš krátké, než aby se podle nich dalo soudit.Novináři zdůrazňují, že pouze v „necelých deseti“ případech došlo k dalším výplatám odškodnění z americké strany.V listopadu New York Times uvedl, že americká armáda o náletech v Sýrii v březnu 2019, během nichž zahynuly desítky civilistů, mlčela a nekonalo se žádné důkladné vyšetřování této události. Novináři upozorňují, že útok na Baguz měl za následek jeden z největších počtů civilních obětí za celé období bojů proti IS, ale Pentagon to nikdy oficiálně nepřiznal.* Organizace prohlášená za teroristickou zakázaná v RF

pentagon

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

the new york times, smrt, civilisté, pentagon