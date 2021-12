https://cz.sputniknews.com/20211219/ovcacek-se-z-toho-vyspi-rakusan-s-adamovou-ne-stepanek-neunesl-chovani-clenu-nove-vlady-16907084.html

Ovčáček se z toho vyspí, Rakušan s Adamovou ne. Štěpánek neunesl chování členů nové vlády

Český hudebník a politik Petr Štěpánek na svém facebookovém profilu okomentoval včerejší incident s tiskovým mluvčím prezidenta Jiřím Ovčáčkem a naznačil, že... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Včera ráno česká média informovala o trapasu ředitele Tiskového odboru prezidenta republiky Jiřího Ovčáčka, který byl za asistence policistů převezen do nemocnice ve stavu těžké opilosti, před tím prezidentův mluvčí využil služby taxikáře, ale následně nebyl schopen samostatně vystoupit z auta, navíc nadával záchranářům a pokusil se na ně v sanitce zaútočit. O několik hodin později se Jiří Ovčáček za tento incident omluvil a vysvětlil své selhání velkým psychologickým nátlakem, který zažíval v poslední době v souvislosti s nemocí prezidenta a sestavením nové vlády.Tomuto tématu věnoval svůj facebookový příspěvek český hudebník a bývalý člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek, který podotkl, že celý incident s Ovčáčkem se v podstatě stane minulostí krátce poté, co se tiskový mluvčí omluvil a až uhradí taxikáři ten dluh ve výši 350 korun. Podle Štěpánka se v politické rovině nyní odehrávají mnohem důležitější věci, které jsou spojeny s jednáním předních členů vládní koalice a které budou mít značný dopad na celou společnost. Jedním z terčů kritiky ze strany Petra Štěpánka se stal novopečený první místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, který již na začátku svého působení začal projevovat své totalitní sklony. Jedná se o již avizovaný budoucí odchod policejního prezidenta Jana Švejdara, který se rozhodl odejít krátce po schůzce se šéfem Starostů Rakušanem.Zasahování Adamové do fungování médiíDalším kontroverzním tématem posledních dnů, spojeným s personální politikou, je nejmenování Jitky Obzinové do čela zpravodajství Českého rozhlasu. Před pár dny generální ředitel ČRo René Zavoral vydal prohlášení, v němž informoval o tom, že Obzinová nenastoupí do této funkce, a učinil tak v reakci na protesty proti její kandidatuře ze strany více než 600 zaměstnanců Českého rozhlasu. Toto rozhodnutí otevřeně přivítala předsedkyně Poslanecké sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, což ve svém příspěvku na Facebooku podrobil kritice Petr Štěpánek, který vytkl Adamové její zaujatost a zasahování do rozhodování o postech v médiích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

