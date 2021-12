Polský voják, který uprchl do Běloruska, promluvil o tom, jak zabíjel migranty

https://cz.sputniknews.com/20211219/polsky-vojak-ktery-uprchl-do-beloruska-promluvil-o-tom-jak-zabijel-migranty-16917184.html

Polský voják Emil Czeczko, který uprchl do Běloruska a požádal o politický azyl, v rozhovoru pro běloruskou státní televizi promluvil o tom, že se podílel na... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Výbor pro státní hranice Běloruska v pátek oznámil, že polský voják požádal o politický azyl v Minsku. Bylo uvedeno, že ve čtvrtek byl běloruskou pohraniční stráží v pohraničním pásmu zastaven příslušník polských ozbrojených sil, Emil Czeczko, narozený v roce 1996. Pohraničníci upozornili, že „v souvislosti s nesouhlasem s politikou Polska týkající se migrační krize a praktikami nelidského zacházení s uprchlíky požádal voják o politický azyl v Běloruské republice“.Czeczko v rozhovoru pro běloruskou televizi obvinil polské bezpečnostní síly ze systematického vraždění migrantů a také dvou dobrovolníků. Domnívá se přitom, že situaci na polském území sousedícím s Běloruskem by měl prošetřit Červený kříž.Na dotaz novinářky, zda si pamatuje, jak poprvé zabil člověka, Czeczko odpověděl, že se to stalo koncem května. „Tváře těchto lidí si budu vždy pamatovat, jen těch prvních… Těch, u kterých mi bylo řečeno, abych je zabil. Pak už se člověk nedívá do tváře, pouze míří na hruď,“ řekl.Zmiňme, že Litva, Lotyšsko a Polsko v posledních měsících informovaly o nárůstu toku nelegálních migrantů z Blízkého východu a Afriky ze strany Běloruska. Následně tyto země obvinily Minsk z vytvoření migrační krize. Nicméně, běloruské úřady to popírají. Podle tamního prezidenta Alexandra Lukašenka jeho země už kvůli sankcím Západu nemá „ani peníze, ani sílu“ na to, aby zadržovala nelegální migranty. Kromě toho běloruští pohraničníci opakovaně informovali o násilném vyhošťování migrantů ze strany Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Připomeňme rovněž, že v listopadu se poblíž hranic Běloruska a Polska zformovala skupina migrantů, převážně Kurdů, která zpočátku čítala přes dva tisíce lidí. Migranti se pokusili prorazit hranici s Polskem na kontrolním stanovišti Bruzgi v Hrodenské oblasti (na polské straně). Tento pokus byl ale polskými bezpečnostními složkami potlačen, a to pomocí speciální techniky. V Bělorusku bylo nedaleko hraničního přechodu vytvořeno dopravní a logistické centrum pro ubytování migrantů. Část migrantů se z Běloruska vrací do své vlasti jak evakuačními lety, tak individuálně.Polsko mezitím zvýšilo počet bezpečnostních sil v souvislosti se vznikem spontánního tábora blízkovýchodních uprchlíků, který se objevil na bělorusko-polské hranici. Ministerstvo obrany Běloruska uvedlo, že rozhodnutí Polska soustředit 23 000 vojáků, tanků, systémů protivzdušné obrany a dalších těžkých zbraní u hranic s Běloruskem nelze označit za adekvátní reakci na migrační krizi. Ministerstvo uvedlo, že jde spíše o vytváření útočných seskupení vojsk.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

