Si Ťin-pching je vrah a měl jsem s ním skvělý vztah, prohlásil Trump

Si Ťin-pching je vrah a měl jsem s ním skvělý vztah, prohlásil Trump

Bývalý americký prezident Donald Trump nazval čínskou hlavu státu Si Ťin-pchinga vrahem. Přesto s ním měl podle svých slov dobré vztahy. 19.12.2021

V rozhovoru Trump komentoval aktuální politické dění v USA. Řeč přišla i na zahraniční politiku. Zmínil mimo jiné, že si vytvořil skvělé vztahy s čínským lídrem Si Ťin-pchingem.„Víte, měl jsem skvělé vztahy s prezidentem Si,“ řekl Trump. „Opravdu si myslím, že jsem se mu líbil i on se líbil mně. Měl jsem skvělý vztah…“ na což moderátorka Maria Bartiromová rozhodila rukama a vykřikla: „Je to vrah!“Nicméně, pandemie koronaviru podle něj jejich vztah zcela změnila. „Opravdu zničili celý svět,“ řekl Trump, podle kterého Čína dluží reparace kvůli covidu, jež vyčíslil na 60 bilionů dolarů.Biden není prezidentKromě toho Trump o současném prezidentovi JoemBidenovi prohlásil, že ve skutečnosti „zemi neřídí“. Místo něj jeskutečnou hlavou státu podle Trumpa viceprezidentka Kamala Harrisová. Svůj argument dokládal častými přeřeknutími, kterých se Biden dopouštěl, když označoval Harrisovou jako „prezidentku“.Trump nevyloučil, že bude opět kandidovat v roce 2024. Někdejší americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová označila jeho návrat do Bílého domu za konec pro demokracii. Trump na to reagoval tím, že by se s ní rád opět utkal v předvolebním klání.V roce 2016 ji zvládl v prezidentských volbách porazit. Demokraté následně Trumpa obviňovali z tajného spolčení se s Ruskem, díky kterému volby vyhrál. Tato teorie se nikdy neprokázala. Každopádně sám Trump neuznal svou porážku v loňských volbách a tvrdí, že byly zfalšované demokraty.Trumpovi političtí oponenti ho obviňují z organizace „povstání“ ve Washingtonu, k němuž došlo6. ledna, kdy během utvrzování výsledků prezidentských voleb dav Trumpových stoupenců vtrhl do Kapitolu, kde zasedá americký kongres.Dříve tento týden se Trump nechal slyšet, že byl zklamán tím, že Pence nechal v Kongresu certifikovat hlasy, které považuje za neplatné. Podle něj mu Pencovo chování 6. ledna zasadilo smrtelnou ránu a jeho bývalý viceprezident údajně ztratil podporu Republikánské strany.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

