https://cz.sputniknews.com/20211219/slovensky-ministr-jde-proti-proudu-z-omikronu-nedelejme-paniku-po-vanocich-se-to-zklidni-16907489.html

Slovenský ministr jde proti proudu: Z omikronu nedělejme paniku, po Vánocích se to zklidní

Slovenský ministr jde proti proudu: Z omikronu nedělejme paniku, po Vánocích se to zklidní

Slovenský ministr hospodářství (SaS) Richard Sulík nechce z nové mutace koronaviru panikařit. Oproti mnoha odborníkům vystupuje dokonce za uvolnění opatření. 19.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-19T12:53+0100

2021-12-19T12:53+0100

2021-12-19T12:53+0100

slovensko

slovensko

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/13339984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_345ed191f41ae6064c0cf65af0f9363c.jpg

Svět obchází strašidlo omikronu. Nová mutace je nejenom mnohem nakažlivější než již tak nakažlivá varianta delta, ale dokáže i obcházet imunitu po prodělání nemoci či očkování. Odborníci proto věští nebývalý nárůst infekce. Ministr hospodářství a předseda SaS Richard Sulík ale zůstává v klidu.Ministr přiznal, že situace se rychle mění, a je proto velmi těžké plánovat opatření do budoucnosti. „Co umíme dělat, je přijímat opatření v závislosti od vývoje situace, to děláme,“ shrnul politiku vlády Sulík.Ministr připomněl, že ačkoli víme, že omikron je velmi nakažlivý, zatím nejsou spolehlivá data o tom, jaký podíl lidí končí v nemocnicích. Právě počet hospitalizovaných pacientů má být klíčový ukazatel pro přijímání protiepidemických opatření.Nyní je na Slovensku 2 979 hospitalizovaných pacientů s covidem-19. Z toho zhruba 84 % není očkováno proti covidu-19.Během soboty na Slovensku přibylo 3 431 případů nákazy koronavirem, které odhalily PCR testy, a 8 706 případů, které byly zachyceny antigenními testy. Celkem má koronavirus na svědomí přes 16 tisíc životů.Podle některých epidemiologů omikron několikanásobně zvýší počty denních případů nákazy. Například v Norsku očekávají až 300 tisíc případů denně, zatímco dřívější maximum bylo 1 200 případů. V Británii se během vánočních svátků očekává až milion nákaz omikronem.Podle odborníků je proto nutné klást důraz nejen na co největší proočkovanost, ale i na podávání posilujících dávek, obzvláště ve věkové kategorii nad 60 let a v dalších rizikových skupinách. V boji proti koronaviru by mělo pomoci i rozsáhlé testování včetně naočkovaných osob.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211217/caputova-podporuje-vypnuti-internetu-kvuli-dezinformacim-a-pochvalila-pellegriniho-16890900.html

slovensko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovensko, koronavirus