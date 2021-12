https://cz.sputniknews.com/20211219/snezku-zasahl-orkan-se-silnym-vetrem-se-potykaji-i-na-slovensku-16912652.html

Sněžku zasáhl orkán. Se silným větrem se potýkají i na Slovensku

Sněžku zasáhl orkán. Se silným větrem se potýkají i na Slovensku

Sněžku dnes odpoledne zasáhl vítr o síle orkánu, který zastavil lanovku z Pece pod Sněžkou. Informovala o tom správa polského Krkonošského národního parku... 19.12.2021

V nárazech vítr na Sněžce dosáhl rychlosti 134,3 kilometru v hodině. Hranice orkánu je 118 kilometrů v hodině. V nižších polohách rychlost větru dosahuje přes 70 kilometrů v hodině.Kvůli silné vichřici se zastavily oba úseky lanovky z Pece pod Sněžkou na vrchol hory. Lanovka může být v provozu pouze do rychlosti větru 60 kilometrů v hodině.Kromě toho správa krkonošského parku varovala i před poklesem teplot. V půl šesté ráno bylo na Sněžce -2,6°C. Po deváté hodině teplota klesla pod -4°C.I přes silný vítr v Krkonoších nadále fungují ostatní lanovky, lyžařské vleky a sjezdové lyžování. Na hřebeny Krkonoš se lze například dostat kabinovou lanovkou z Jánských Lázní na Černou horu či sedačkovými lanovkami ze Špindlerova Mlýna na Pláně a na Medvědín.Na hřebenech Krkonoš se nachází 30 centimetrů sněhu. Laviny však nehrozí a nadále platí nejnižší první stupeň lavinového nebezpečí z pětidílné stupnice.Silný vítr dnes řádí od dnešní noci i na pomezí Čech a Moravy. V nárazech může místy dosahovat až 65 kilometrů v hodině. Meteorologové upozorňují, že může lámat větve a stromy či způsobit menší škody na domech. Výstraha platí do nedělních 18 hodin.Silný vítr na SlovenskuKromě části Česka silný vítr trápí i část Slovenska, především v okrese Poprad i na horách severního a středního Slovenska.Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahu prvního, nejnižšího, stupně pro část Žilinského, Nitranského a Trnavského kraje a Bratislavy. Pro okresy Brezno, Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Poprad platí druhý stupeň nebezpečí.Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti až 45 kilometrů v hodině. Na horách to může být až 75 kilometrů v hodině a krátkodobě v nárazech 110 až 125 kilometrů v hodině.Meteorologové proto upozorňují, že povětrnostní podmínky mohou být nebezpečné pro pěší turistiku i horolezectví. Slovenský hydrometeorologický úřad varuje i před tvorbou sněhových jazyků a závějí na silnicích Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

