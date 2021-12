https://cz.sputniknews.com/20211219/vedci-upozornuji-na-dalsi-priznak-rakoviny-slinivky-brisni-16912989.html

Vědci upozorňují na další příznak rakoviny slinivky břišní

Vědci upozorňují na další příznak rakoviny slinivky břišní

Britští vědci informovali o dalším příznaku rakoviny slinivky. Jde o pocit „lechtání“ pod žebry. Píší o tom noviny Daily Express s odvoláním na vědecký výzkum. 19.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-19T23:37+0100

2021-12-19T23:37+0100

2021-12-19T23:37+0100

zdraví

lékař

rakovina

onemocnění

Bolestivé pocity pod žebry při rakovině pankreatu vznikají právě proto, že se tam tento orgán nachází. Pacienti zpravidla mluví o bolesti vyzařující do zad, nechutenství a ztráty hmotnosti. Někteří lidé s touto nemocí však hovořili i o jiných pocitech, které popsali jako „lechtání“ nebo „pulsování“.Noviny uvádějí verzi Fondu slinivky břišní (The Pancreas Foundation), že malý počet případů rakoviny slinivky se nazývá rakovina ostrůvkových buněk. Tato forma onemocnění může způsobit nadprodukci inzulinu ve slinivce břišní, což vede ke snížení hladiny cukru v krvi. V důsledku toho může pacient pociťovat zimnici, mít křeče ve svalech a průjem.Podle zpráv časopisu New Scientist, na které se odvolává Daily Express, je rakovina slinivky nejsmrtelnější ze všech běžných druhů rakoviny – 95 % lidí zemře do pěti let od stanovení diagnózy. U tohoto nádoru je větší pravděpodobnost vzniku lékové rezistence, což snižuje šanci na vyléčení.Lékaři vyjmenovali symptomy rakoviny slinivky břišníDobročinná organizace Cancer Research UK vyjmenovala hlavní symptomy rakoviny slinivky břišní. Informoval o tom Express.Odborníci připomněli, že v drtivé většině případů se tato choroba projevuje, až když se nádor zvětšil a začal se šířit.Je známo, že inzulinomy, nezhoubné a zhoubné nádory z buněk slinivky břišní, ovlivňují hladinu inzulinu v krvi a mají následující symptomy: pocení, pocit neklidu, závratě. V některých případech může pacient ztratit vědomí a upadnout do mdlob.Podle růstu a šíření rakoviny může mít dopad na stav celého těla. Lidé začínají hubnout, ztratí chuť k jídlu, zvýší se hladina cukru v krvi, špatně se cítí.Lékaři zatím přesně nevědí, kvůli čemu vzniká u lidí zhoubný nádor slinivky břišní. Avšak věk (75 let a víc), a také pankreatitida, zvyšují riziko vzniku dané patologie.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2021

lékař, rakovina, onemocnění