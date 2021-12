https://cz.sputniknews.com/20211219/vypadas-jako-hollywoodska-hvezda-modelka-pikolova-uhranula-sve-sledujici-16903633.html

„Vypadáš jako hollywoodská hvězda.“ Modelka Pikolová uhranula své sledující

Česká modelka a tanečnice Mirka Pikolová svůj účet na Instagramu opět zásobuje novými fotkami. Tentokrát na nich ale není sama – přizvala si dvě dámské posily... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Pikolová dala na sociální síti najevo, že byla na premiéře filmu Šťastný nový rok 2, který je volným pokračováním stejnojmenného úspěšného filmu. Na akci ale nezavítala sama. Vzala s sebou také dvě kamarádky a kolegyně z reality show Love Island, které se nedávno účastnila. Podívejte se, jak jim to slušelo.A vypadá to, že snímek sklidil velké ohlasy. „Holky, strašně vám to sekne!“ ozývalo se.I jiní lidé byli nadšeni tím, že vidí tyto krásky pohromadě. „Nejkrásnější ženy,“ lichotili.Mnozí se ale zaměřovali hlavně na Mirku, které vzkazovali, jak moc jí to sekne.Nebyla to však jediná fotka z akce, která se na jejím Instagramu objevila. Pikolová nasdílela totiž i snímek, na kterém je sama a na němž hezky vynikl její outfit i celkový look.A i v tomto případě se lichotky jen hrnuly. „Nádherná, dokonalá,“ ozývalo se.Fanoušci také poukazovali na to, že Mirka vypadá jako nějaká známá zahraniční celebrita.Mirka PikolováMirka Pikolová se narodila 7. července 1994 v Berouně. Předtím, než ji život přivedl do modelingu, se Miroslava aktivně věnovala tanci ve stylu hip-hop. V roce 2005 tak dokonce vyhrála mistrovství světa, které se konalo v Německu.Zúčastnila se také mistrovství Evropy v sólu, kde si vydobyla 7. místo. Vystupovala rovněž i v populární soutěži Tvoje tvář má známý hlas.V roce 2011 se však Pikolová rozhodla pro soutěž krásy a byla v tom také úspěšná. Získala totiž titul Miss Roma ČR. Na prvním místě se umístila také v soutěži Miss Princess of the World a Miss Czech Press. Zúčastnila se pak Top model Of the year, Supermiss a Česká Miss, kde se probojovala do semifinále. Byla také finalistkou soutěže Miss Czech Republic 2019 a získala titul 3. vicemiss. Byla rovněž účastnicí soutěže krásy Miss Intercontinental, kde skončila v TOP 20.V poslední době se do povědomí dostala také díky reality show Love Island, které se zúčastnila.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

