Zákeřné a zlomyslné polibky smrti, o Slovensko jí nejde. Matovič zaútočil na Čaputovou

„Paradox. Nikdo víc nesnižuje autoritu premiéra než prezidentka, která při každé možné příležitosti podsouvá lidem, že by ji měl mít větší. Zákeřné předem vykalkulované zlomyslné opakované polibky smrti. Od člověka, který by měl místo soustavných podrazů v těžké krizi premiérovi pomáhat… Samozřejmě, pokud by jí šlo více o dobro Slovenska než o svůj falešný strojený obraz před lidmi… Ukřižujte mě. Nevadí. Pravda osvobozuje,“ napsal šéf OĽaNO.