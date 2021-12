Zeman prozradil, proč se rozhodl jmenovat Lipavského. Fiala mi nabídl osobní garanci, řekl prezident

https://cz.sputniknews.com/20211219/zeman-prozradil-proc-se-rozhodl-jmenovat-lipavskeho-fiala-mi-nabidl-osobni-garanci-rekl-prezident-16910368.html

Český prezident Miloš Zeman poskytl exkluzivní rozhovor pro CNN Prima NEWS, v němž vysvětlil svá poslední rozhodnutí a sdělil názor na řadu aktuálních témat... 19.12.2021, Sputnik Česká republika

Druhá polovina letošního roku nebyla pro českého prezidenta moc lehká: hospitalizace, propuštění z nemocnice, onemocnění covidem-19 a opětovná hospitalizace, po které si český prezident Miloš Zeman již stihl promluvit skoro se všemi kandidáty na ministry a následně i jmenovat novou českou vládu. Včera Zeman poskytl svůj první rozhovor po návratu z nemocnice, který byl zveřejněn na stránkách CNN Prima NEWS, a také na oficiálních stránkách Hradu.Rozporuplné pocity při jmenování vládyHned v úvodu rozhovoru se Miloš Zeman přiznal, že jmenování nové vlády pro něj nebylo tím, u čeho by měl výhradně pozitivní emoce. Tento prezidentův pocit byl způsoben tím, že Zeman od začátku nebyl spokojen s kandidaturou Jana Lipavského na funkci ministra zahraničí. V konečném důsledku ale Zeman Fialovi ustoupil. Nový premiér mu totiž poskytl osobní garanci týkající se budoucího působení Lipavského v čele zahraničního resortu.Zeman přitom vyvrátil veškeré spekulace o tom, že by se skutečným důvodem jeho souhlasu s návrhem Fialy měl stát nějaký politický obchod týkající se Michala Koudelky, stěhování české ambasády do Jeruzaléma anebo otázky rozpočtu prezidentské kanceláře.Otázka povinného očkováníPři svém rozhovoru Zeman opakovaně prohlásil, že patří k zastáncům zavedení povinného očkování v Česku. Podle prezidenta nemají dílčí vládní opatření v souvislosti s nepříznivou epidemiologickou situací dlouhodobou účinnost a existuje skutečná hrozba, že bez povinného očkování budou následovat nové a nové vlny pandemie. Do značné míry k té hrozbě přispívá i vznik nových nakažlivějších mutací, včetně omikronu.Tvrzení o tom, že se v případě vakcín proti covidu-19 jedná o experimentální očkovací látky, Zeman důrazně odmítl. Kritiku z úst Zemana si vysloužil i končící policejní prezident Jan Švejdar, který dříve prohlásil, že v případě zavedení povinného očkování pro vybrané profese, může dojít k odchodu kolem deseti tisíc příslušníků policie. Zeman podle svých slov nemá nic proti tomu, že Švejdar odchází z čela české policie.Názor na energetickou kriziZeman trvá na tom, že jedním z klíčových důvodů vypuknutí energetické krize je Green Deal, který podle něj způsobuje prudké zvýšení cen na elektřinu a plyn. Český prezident přitom vyčítá jak staré, tak i nové vládě, že zpomalila tendr na dostavbu Dukovan a Temelína.Budoucí volby prezidentaBývalý předseda české vlády Andrej Babiš měl bojovat o funkci premiéra víc, myslí si Miloš Zeman. Jak poznamenal prezident, svým odmítnutím práva na pokus sestavit vládní koalici Babiš jej skutečně překvapil, a tak mu nezbylo nic jiného, než pověřit sestavením vlády lídra koalice Spolu a předsedu ODS Petra Fialu.Současný zdravotní stav prezidentaZ rozhovoru Miloše Zemana pro CNN Prima NEWS vyšlo najevo, že kouření a alkohol český prezident již má za sebou, a to kvůli doporučení lékařů, které Zeman dle vlastních slov pečlivě následuje. Prezident se také zmínil, že kromě zákazu alkoholu mu bylo zakázáno i létání, kvůli čemuž nebude moci uskutečnit daleké zahraniční návštěvy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

