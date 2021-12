https://cz.sputniknews.com/20211220/behem-nedele-odhalily-laboratore-3740-pripadu-covidu-19-16917747.html

Během neděle odhalily laboratoře 3740 případů covidu-19

Během neděle odhalily laboratoře 3740 případů covidu-19

V neděli přibylo v České republice 3740 případů nemoci covid-19.

Kromě pozitivních případů klesá i počet hospitalizovaných a zemřelých. Za poslední týden klesl počet lidí, kteří s covidem-19 skončili v nemocnici, téměř o čtvrtinu na 4568. Ve vážném stavu je 838 lidí.Nutno podotknout, že s denními počty nově nakažených koronavirem postupně klesají i podíly pozitivních případů na množství prováděných testů. Počet testovaných klesl v neděli v porovnání s minulým týdnem asi o tisícovku na zhruba 35 600. Provedeno bylo přibližně 26 500 PCR testů a více než 9100 antigenních.Klesající charakter má i incidenční číslo, tedy počet nových případů nemoci za posledních sedm dní na každých 100 000 obyvatel. Ke dnešnímu dni kleslo z nedělních 642 na 639 případů. Nejvyšší incidenční číslo připadá na Vysočinu, kde za týden přibylo v přepočtu na 100 000 obyvatel 796 nakažených. Nejnižší zůstává nadále v Karlovarském kraji, a to 333.Zhruba od začátku prosince zaznamenáváme klesající počty povtrzených případů nákazy. Ubývat pak začalo také hospitalizovaných, přičemž jejich množství se snižuje už skoro dva týdny. Obdobně klesá i počet hospitalizovaných s covidem-19, kteří jsou ve vážném stavu. Ještě na začátku prosince bylo těžce nemocných více než 1100.Od začátku epidemie covidu-19 v Česku loni v březnu bylo v zemi zaznamenáno celkově přes 2,4 milionu případů nemoci. Nemoci podlehlo celkem 35 288 lidí. Od konce loňského prosince je možné se v Česku proti covidu-19 nechat naočkovat. Podáno bylo již přes 14,9 milionu dávek vakcín a plnou dávku očkování dostalo asi 6,6 milionu lidí. V neděli bylo naočkováno asi 21 500 lidí, což odpovídá podobným číslům jako před týdnem.Neprodloužení nouzového stavuNově jmenovaná vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se v pátek rozhodla, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav proto automaticky skončí 25. prosince a s ním i některá omezující opatření. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek však vyzval obyvatele k opatrnosti a varoval před příliš bujarými oslavami.Restaurace by mohly mít otevřeno i po 22. hodině, budou se moci znovu otevřít i vánoční trhy. Podle jeho slov bude kabinet rychle reagovat na základě doporučení odborníků.Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že vláda musí nakoupit dostatek antigenních testů a navýšit kapacity testů PCR, a to včetně testů diskriminačních, kterými lze identifikovat mutaci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

