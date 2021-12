Bendová se pochlubila 10 let starou fotkou. „Stále krásná,“ vzkázala jí Verešová

https://cz.sputniknews.com/20211220/bendova-se-pochlubila-10-let-starou-fotkou-stale-krasna-vzkazala-ji-veresova-16925081.html

Při přehrabování se starými fotkami se buď smějeme, nebo obdivujeme, jak výborně jsme vypadali. Druhý případ se týká i české herečky Alice Bendové, známé... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Alice Bendová oslavila v listopadu 48 let a na sociálních sítích nemá problém přiznat, že se na ni věkem přilepila nějaká kila. A něco přibylo i v karanténě během pandemie. Aktuálně herečka vyhrabala svoji fotku před 10 lety, na které vypadá skvěle.Pod fotkou se objevilo mnoho reakcí a některé přišly i od celebrit. Například modelka Andrea Verešová napsala, že Bendová je „stále krásná“.Herečka Kateřina Hrachovcová vzkázala Alici „lavju“ a v podobném duchu reagovala i zpěvačka Marta Jandová: „Tě miluju.“Někteří dokonce objevili podobu i s americkou herečkou Sandrou Bullock. „Tý jo, teď jsem chtěl říct, že vypadáte jako ta herečka Sandra Bullock z filmu Slečna drsňák. Ale jinak vám to moc sluší,“ zněla reakce. A takový názor nebyl jediný: „Můj bože, a já si říkám, já sleduju Sandru Bullock. Neee, uplně na první pohled ona.“V říjnu Alice Bendová přiznala, že by potřebovala shodit alespoň 5 kilo. Ale na druhé straně, v žádném případě se nechtěla vrátit na váhu necelých 50 kilo, kterou měla v 90. letech při natáčení filmu Báječná léta pod psa. Sledovatelé hereččina profilu na síti Instagram vědí, že před časem začala běhat a tato aktivita se už na ní pěkně podepsala. A asi mnozí by řekli, že ani dnes nemusí být nespokojená.Alice BendováAlice Bendová je česká modelka, herečka a moderátorka. V rozhovorech si často stěžuje, že musí věnovat svému tělu velkou pozornost, aby po dvou dětech neztloustla, ale i přesto patří Bendová k nejvíce sexy českým herečkám, na které čas zřejmě neplatí.Pokud jde o její osobní život, v roce 2004 se provdala za hokejistu Václava Bendu, se kterým má dvě děti. Po třináctiletém soužití se ale manželství nakonec rozpadlo. Nyní je partnerem herečky Michal Topol.Zahrála si ve známých českých filmech jako Báječná léta pod psa, Duše jako kaviár, Všechno nejlepší!, Sametoví vrazi atd. Diváci ji mohou znát také ze seriálů Rodinná pouta, Velmi křehké vztahy a další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

