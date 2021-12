Borrell promluvil o obnoveném návrhu obranné strategie EU

https://cz.sputniknews.com/20211220/borrell-promluvil-o-obnovenem-navrhu-obranne-strategie-eu-16918062.html

„Představím obnovenou verzi Strategického kompasu v lednu na neformální schůzce ministrů zahraničí a obrany Evropské unie v Brestu (pozn. Francie), aby byl v březnu schválen,“ napsal Borrell ve svém blogu.Podle názoru šéfa evropské diplomacie jsou „Ukrajina a Bělorusko znázorněním hrozeb, se kterými má Evropa co do činění. Je to hybridní taktika, silová politika, zastrašování a dezinformace… Týká se to nejen jednotlivých států a společností, ale také principů evropské bezpečnosti. Tyto události ukazují, že EU potřebuje rychlé posílení svého potenciálu a prostředků v bezpečnostní sféře.“Borrell dodal, že členské státy EU potřebují víc možností a větší zkoordinovanost v obranné sféře. „Bude to přínos k úsilí NATO na ochranu východních hranic,“ je přesvědčen Borrell.EU již několik let projednává Strategický kompas, společnou strategii unie v obraně a bezpečnosti na nejbližších 5-10 let. Jde o program, který má ztělesnit cíle EU v bezpečnosti a obraně, zjistit příslušné hrozby.Tento společný program má, jak se očekává, dosáhnout správnější reakce na vnější krize, chránit EU, její občany, lépe využít stávající kapacity v obranné sféře. Práce na strategických směrnicích EU v rámci Strategického kompasu má pokračovat do konce roku 2021, jeho schválení Radou EU se očekává v březnu 2022. V listopadu informoval Brusel, že prezentoval lídrům MZV a MO Evropské unie konečný projekt programu. Borrell předtím informoval o rozporech mezi členy EU ohledně obranné koncepce unie.Borrell podezírá Rusko z přání „vyloučit“ evropské země z jednání o bezpečnosti, ale doufá, že USA to nepřipustí.„Čeho chce Rusko dosáhnout...není zatím jasné… Nemůžeme vyloučit, že Rusko využije této krize pro svůj vyhlášený cíl změny evropského bezpečnostního systému, a také za účelem vyloučení Evropanů z těchto diskusí. Víme ale, že se naši američtí spojenci nedají na to nachytat,“ napsal Borrell ve svém blogu.MZV RF zveřejnilo 17. prosince návrhy dohody mezi RF, USA a NATO o bezpečnostních zárukách. Dokumenty již byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Jedním z bodů návrhu je, aby NATO poskytla záruky nerozšíření aliance na území Ukrajiny. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov řekl v rozhovoru pro Sputnik, že když nebudou NATO a USA reagovat na požadavek RF o bezpečnostních zárukách, může to způsobit posílení konfrontace.Předtím učinila Moskva prohlášení o nutnosti oficiálního zrušení rozhodnutí bukurešťského summitu NATO z roku 2008 o tom, že se Ukrajina a Gruzie stanou členy NATO, jako odporujícího závazku lídrů všech účastnických států OBSE o neposílení vlastní bezpečnosti na úkor bezpečnosti ostatních.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

