Borrell: Rusko plní závazky ohledně dodávek plynu do Evropy

Borrell: Rusko plní závazky ohledně dodávek plynu do Evropy

Vysoký představitel Evropské unie pro zahraniční politiku a bezpečnost Josep Borrell vyslovil obavy, že Rusko, „které zdržuje zvýšení dodávek plynu Evropě, tím... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Plynovod Nord Stream 2 absolvuje dnes proceduru schválení regulátorem, Federální síťovou agenturou SRN. Tento proces byl pozastaven kvůli tomu, že regulátor považoval za nutné, aby společnost Nord Stream 2 AG založila v Německu dceřiný podnik, a aby ten podal novou žádost o certifikaci jako operátor, vyžaduje si to evropská legislativa.Poté, co tato žádost bude podána a přijata, obnoví regulátor proces, vynese své rozhodnutí, o kterém pak vysloví své mínění Evropská komise. Německá média informují, že tento proces může trvat několik měsíců. RF nejednou prohlásila, že Nord Stream 2, proti kterému aktivně vystupují USA a Ukrajina, je komerční projekt výhodný pro Evropu, a vyzvala, aby nebyl zmiňován v kontextu jakékoli politizace.Poukázal zejména na to, že může jít o „přání zajistit si poskytnutí licence pro Nord Stream 2“.Krize kolem Ukrajiny a Běloruska se vyvíjí podle jeho slov na pozadí růstu cen plynu v EU. Připomněl, že Rusko zabezpečuje 40 % potřeb EU v plynu, který dodává přes plynovody vedoucí přes území Ukrajiny a Běloruska a také přes Baltské moře.Značný růst cen plynu v Evropě začal v dubnu a květnu, když průměrná cena spotu TTF kolísala v rozmezí 250-300 dolarů za tisíc kubíků. V posledních letních dnech překročila cena smlouvy o dodávce „na den dopředu“ 600 dolarů a již na začátku října překročila práh 1000 dolarů.Takové stabilně vysoké ceny neměli v Evropě za celou dobu fungování plynových uzlů, tedy od roku 1996. Historického maxima na trhu futures, přes 1900 dolarů za tisíc kubíků, bylo dosaženo 6. října. Experti vysvětlují růst cen několika faktory: nedostatečným naplněním evropských podzemních nádrží, omezením nabídky ze strany hlavních dodavatelů, a velkou poptávkou po zkapalněném zemním plynu v Asii.Dnes je situace na evropském plynovém trhu i nadál složitá. Po snížení na 750 dolarů na začátku listopadu činí ceny již déle než měsíc přes 1000 dolarů, evropské podzemní nádrže jsou naplněny minimálně za dlouhá léta, účastníci trhu se i nadále obávají nedostatku plynu v případě studené zimy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

