České vědce působení omikronu zděsilo. Chtějí prodloužený nouzový stav

České vědce působení omikronu zděsilo. Chtějí prodloužený nouzový stav

Vědci z Učené společnosti ČR adresovali dopis premiérovi Petru Fialovi, v němž požádali vládu o prodloužení nouzového stavu a s ním spojených protiepidemických... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Informuje o tom server Novinky s tím, že Fiala v minulých dnech uvedl, že jeho kabinet nebude žádat o prodloužení nouzového stavu vyhlášeného předchozí vládou Andreje Babiše. A tak se předpokládá, že nouzový stav má skončit o vánočních svátcích.Fialův kabinet má záměr jednat o opatřeních až 29. prosince, a to na základě čerstvých dat o variantě omikron z Velké Británie.Vědci v dopise vyzdvihli, že pokud bude vláda čekat na vyhodnocení dat z Británie a až poté zasahovat, může vystavit společnost nadbytečnému riziku.Výzkumníci zastávají názor, že hrozí opakování scénářů z loňské doby předvánoční i letošního října a listopadu.Neopomenuli skutečnost, že rozvolnění loni před Vánocemi mělo za následek dramatický nárůst počtu nemocných i zemřelých.Autoři dopisu upozornili na to, že důsledky opatření přijatých se zpožděním dopadají nejen na zdraví a životy jednotlivých lidí, ale také na hospodářský, kulturní a společenský život.„Další vlna epidemie při neprodloužení nouzového stavu může znamenat také snížení věrohodnosti nově se konstituujících orgánů vlády. To je to poslední, co v současné době společnost potřebuje,” dodali vědci.Zmiňme, že na začátku prosince ministerstvo zdravotnictví vydalo jedenáct doporučení k nadcházejícím svátkům. Kromě již tradičních doporučení jako větrání místností, očkování či dodržování dostatečné vzdálenosti při nákupech jsou na seznamu i rady směrem k rodinným oslavám a firemním večírkům.Resort doporučil, aby se lidé pro tento rok vyhnuli bujarým novoročním večírkům a ty pracovní raději úplně odložili.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

