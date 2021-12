https://cz.sputniknews.com/20211220/cinsky-ministr-zahranici-prohlasil-ze-se-tchaj-wan-vrati-domu-16919089.html

Čínský ministr zahraničí prohlásil, že se Tchaj-wan „vrátí domů“

Čínský ministr zahraničí prohlásil, že se Tchaj-wan „vrátí domů“

Tchaj-wan je poutník, který se nakonec vrátí domů, a nebude šachovou figurkou v hrách jiných sil, prohlásil v pondělí čínský ministr zahraničí Wang I na... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-20T12:53+0100

2021-12-20T12:53+0100

2021-12-20T12:53+0100

svět

rusko

čína

diplomacie

tchaj-wan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/16746600_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_9659b6761a99a84e4d9a759e11baae6e.jpg

„Vzniklo nové kolo napětí kolem situace v Tchajwanském průlivu, základ problému tkví v tom, že tchajwanské úřady usilují o podporu Washingtonu ve své snaze o ,nezávislost‘, kdežto USA a některé další státy hodlají využít Tchaj-wan pro kontrolu nad Čínou,“ prohlásil Wang I, kterého cituje portál MZV ČLR.Poznamenal, že všechny tyto rozporné aktivity změnily status quo a podkopaly mír v Tchajwanském průlivu, a rovněž porušily konsensus světového společenství a základní pravidla mezinárodních vztahů.Vztahy s RuskemPřátelství Ruska a Číny nezeslábne bez ohledu na to, jak se změní světová situace, prohlásil Wang I.Řekl, že rusko-čínské vztahy, jež překonaly různé zkoušky, se staly vzorem důvěrné strategické vzájemně výhodné spolupráce mezi velkými státy, že Rusko a Čína jsou dnes „stmelené jako skála“.Napětí na Tchaj-wanuOficiální vztahy mezi ústřední vládou ČLR a její ostrovní provincií byly zrušeny v roce 1949 poté, co se síly Kuomintangu v čele s Čankajškem přesunuly na Tchaj-wan. Obchodní a neformální vztahy mezi ostrovem a kontinentální Čínou byly obnoveny koncem osmdesátých let. Od začátku devadesátých let se začaly stýkat přes nevládní organizace, pekingskou Asociaci rozvoje vztahů přes Tchajwanský průliv a tchajpejský Fond výměn přes průliv.Tchajwanský ministr obrany Ťiou Kchuo-čcheng předtím prohlásil, že kontinentální Čína bude mít do roku 2025 veškeré možnosti pro velký vpád na Tchaj-wan, poukázal také na to, že dnešní situace v oblasti Tchajwanského průlivu je nejnapjatější za posledních 40 let. Jeho prohlášení bylo učiněno poté, co Čínská lidová osvobozenecká armáda vyslala v prvním říjnovém týdnu k tchajwanskému pobřeží téměř 150 vojenských letadel.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211116/usa-nepodporuji-nezavislost-tchaj-wanu-prohlasil-biden-16529059.html

https://cz.sputniknews.com/20211215/si-tin-pching-podekoval-putinovi-za-odpor-pokusum-znepratelit-obe-zeme-16863916.html

https://cz.sputniknews.com/20211113/hrib-sofistikovane-drazdi-cinu-prevzal-zastitu-nad-kongresem-ujguru-a-z-tchaj-wanu-doveze-luskouny-16497837.html

rusko

čína

tchaj-wan

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, čína, diplomacie, tchaj-wan