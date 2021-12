https://cz.sputniknews.com/20211220/gazprom-v-lednu-vyuzije-ctvrtinu-kapacity-jamal-evropa-16923677.html

Gazprom v lednu využije čtvrtinu kapacity Jamal-Evropa

Společnost Gazprom si na leden zablokovala kapacitu 19, 26 milionů metrů krychlových plynu denně pro tranzit přes Polsko, a to plynovodem Jamal-Evropa. Celkově... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Podle údajů maďarské platformy RBP, Gazprom si na leden nerezervoval dodatečnou kapacitu pro ukrajinské plynové přepravní sítě na hranici s Ruskem. Nicméně dle údajů z aukce, na hranici Ukrajiny a Slovenska byla vykoupena část dodávek, a to 13, 2 milionů metrů krychlových denně z dostupných 70,4 milionů. Tuto kapacitu mohl využít nejen Gazprom, nicméně za poslední měsíce konkrétně ruská společnost využila tuto nabídku.Z údajů londýnské burzy ICE vyplývá, že krátkodobé ceny futures na plyn v Evropě klesly téměř o polovinu na 2,3 %, a to poté, co si Gazprom rezervoval kapacitu plynu na leden.Hodinu před aukcí (výsledky byly zveřejněny ve 12:00) se cena lednových futures ustálila na úrovni více než 1675 dolarů.Ve 12:00 ukazatel dosahoval hodnoty 1676,7 USD, což bylo o 4, 8 % více než páteční vypořádací cena (skoro 1600 USD). Po výsledcích aukce ceny začaly vykazovat postupný pokles a ve 12:15 klesly na 1635,8 USD, což je o 2,3 % více nad vypořádací cenou. Nicméně po 12:15 šly ceny opět nahoru a vrátily k předchozímu tempu růstu. Ve 12:35 se cena přiblížila k 1700 USD, což je nárůst téměř o 6 %.Moldávie splatila dluhSpolečnost Moldovagaz zcela splatila dluh Gazpromu tím, že zaplatila zálohu na prosinec. Tuto informaci uvedla v pondělí tisková služba společnosti.Šéf společnosti Moldovagaz Vadim Čeban již dříve oznámil, že společnost plně zaplatila Gazpromu za plyn odebraný v listopadu, ale polovinu nákladů na zemní plyn spotřebovaný v prosinci měla zaplatit ještě do 20. prosince.Vedení společnosti poděkovalo spotřebitelům, kteří včas zaplatili vyúčtování za listopad. Moldovagaz také poděkoval odběratelům mimo domácnost, kteří reagovali na výzvu zaplatit předem za odběr plynu v prosinci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

