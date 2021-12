https://cz.sputniknews.com/20211220/generalni-reditel-mia-rossija-segodnia-dmitrij-kiseljov-uvedl-ze-rusko-je-pripraveno-pouzit-silu--16928413.html

Generální ředitel MIA Rossiya Segodnya Dmitrij Kiseljov uvedl, že Rusko je připraveno použít sílu

Ruská federace je na 100 procent připravena použít sílu za podmínky, že Západ překročí červené čáry, uvedl pro BBC generální ředitel MIA Rossiya Segodnya... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

„Stoprocentně. Protože pro Rusko je to otázka života a smrti,“ odpověděl Kiseljov na otázku, zda je Rusko připraveno použít sílu při ochraně těchto červených čár.Kromě toho Kiseljov apeloval na Západ, aby neuvádělo Rusko do pozice, kdy čas doletu do Moskvy představuje 4 minuty.Podle jeho vyjádření Rusko nabízí Západu nevytvářet hrozby, jinak se všechno promění na radioaktivní popel.Generální ředitel agentury MIA Rossija segodnia varoval západní státy před opakováním Karibské krize v situaci s Ukrajinou.Podle jeho vyjádření k takové situaci dojde výhradně po vině Západu, Moskva si to nepřeje.Zmiňme, že Ministerstvo zahraničních věcí RF zveřejnilo návrhy smluv Ruska se Spojenými státy a Severoatlantickou aliancí o bezpečnostních zárukách. Klíčovými body zařazenými do těchto návrhů je vyloučení rozšíření NATO a také vyloučení připojení Ukrajiny k alianci. Návrh počítá i s omezením dislokace dodatečných vojsk a zbraní mimo země, kde se nacházely v květnu 1997, to znamená před vstupem států východní Evropy do NATO.Náměstek ministra zahraničí RF Sergej Rjabkov upozornil, že potenciální vstup Ukrajiny do Severoatlantické aliance nese obrovská rizika pro bezpečnost Ruska.Náměstek ruského MZV Sergej Rjabkov uvedl, že dokumenty byly předány Washingtonu a jeho spojencům. Absence reakce může vést k nové vlně konfrontací.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

