https://cz.sputniknews.com/20211220/hra-famfrpal-dostane-jiny-nazev-zastupci-sportu-se-chteji-distancovat-od-joanne-rowlingove-16917416.html

Hra famfrpál dostane jiný název. Zástupci sportu se chtějí distancovat od Joanne Rowlingové

Hra famfrpál dostane jiný název. Zástupci sportu se chtějí distancovat od Joanne Rowlingové

Mezinárodní asociace famfrpálu v tiskové zprávě oznámila, že rozhodla o změně názvu sportu, inspirovaného hrou z filmu Harryho Pottera. Nový název bude určen... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-20T00:12+0100

2021-12-20T00:12+0100

2021-12-20T00:12+0100

svět

sport

kultura

transgendeři

harry potter

joanne rowlingová

společnost

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/13/16917542_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_2bda432d344bbee4e9106ae3b901fab9.jpg

Ligy uvádějí pro své rozhodnutí dva důvody. Za prvé, název famfrpál je obchodní značkou společnosti Warner Bros., která produkovala filmy o Harrym Potterovi. Tatoskutečnost obvykle způsobuje problémy s organizací vysílání her a jejich sponzorstvím.Za druhé, ligy se chtějí distancovat od J. K. Rowlingové, autorky knih o mladém kouzelníkovi, která názevfamfrpál vymyslela. Zástupci sportu říkají, že spisovatelka vystupuje proti transgenderům, zatímco jejich sport je jedním z nejinkluzivnějších a nejprogresivnějších z hlediska genderové rovnosti (podle pravidel famfrpálu nemůžouv jednom týmu hrát více než čtyři osoby stejného pohlaví).Konflikt Rowlingové s LGBT+ komunitou trvá už od loňského roku, kdy ironicky reagovala na článek na portálu Devex o těžkostech, kterým musí čelit „lidé, kteří menstruují“ během pandemie covidu-19. Rowlingová na Twitteru sarkasticky poznamenala, že někteří zapomněli, že lidem, „kteří menstruují“, se říká ženy. Aktivisté ji nato obvinili z transfobie, neboť menstruovat mohou například i transgender muži.Rowlingová se hájila tím, že je nutné zachovat ustálené kategorie pohlaví, aby se nezapomínalo na problémy, kterým čelí ženy v „patriarchální“ společnosti. To ale rozhořčilo obhájce práv sexuálních menšin ještě více a proti spisovatelce se dokonce postavily hvězdy filmového Harryho Pottera, Daniel Radcliffe a Emma Watsonová.Nespokojení a dotčení obyvatelé planety kvůli názorům spisovatelky požadují zákaz jejích knih.Na podzim téhož roku se situace vyhrotila na pozadí vydání nové knihy Rowlingové, ve které byl jedním z hrdinů sériový vrah transgender. Poté začala Rowlingová pravidelně dostávat výhrůžky týkající se znásilnění, vraždy a bombových útoků.Autorka knih o Harrym Potterovi tak nakonec ani nebyla pozvána na speciální shledání Návrat do Bradavic, pořádané na počest 20. výročí slavného filmu Harry Potter a Kámen mudrců. Oficiálně se o příčině nemluví, Hollywood Reporter ovšem sdělil, že skutečnost by mohla souviset s obviněními spisovatelky z homofobie.A nedávno spisovatelka sarkasticky okomentovala zprávu o tom, že se skotská policie chystá registrovat násilníky mužského pohlaví jako ženy v případě, že na tom budou trvat.„Válka je mír. Svoboda je otroctví. Nevědomost je síla. Člověk s penisem, který vás znásilnil, je žena,“ napsala Rowlingová s odkazem na román George Orwella 1984, a hned se na ni snesla vlna kritiky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211209/byl-zverejnen-prvni-zaber-z-jubilejni-epizody-harryho-pottera-16797829.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

sport, kultura, transgendeři, harry potter, joanne rowlingová, společnost