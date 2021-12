https://cz.sputniknews.com/20211220/jurecka-tercem-vysmechu-kvuli-plakatu-havla-ty-jsi-chlastal-s-ovcackem-ze-jo-reaguji-uzivatele-16918870.html

Jurečka terčem výsměchu kvůli plakátu Havla. „Ty jsi chlastal s Ovčáčkem, že jo,“ reagují uživatelé

Šéf lidovců Marian Jurečka byl podle všeho velmi uvědomělým dítětem. Jeho příspěvek na účtu na Twitteru svědčí o tom, že již ve svých 8 letech považoval... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

V roku 1989 byl ale Marian Jurečka ještě poměrně malých chlapcem, a proto se tento příspěvek na sociálních sítích hned stal terčem výsměchu.„Fakt? Vždyť vám nebylo ještě ani devět,“ připojuje se Vladimír Černý.Někteří v takovém věku ale natolik uvědomělí nebyli a prozradili, co viselo na zdi u nich.„Já tam měl Cindy Crawford a Sandru,“ přiznává se další sledující.„No já nevím, já měl na dveřích KISS. Byl jsem vůbec normální?“ píše další sledující.„Podle Jurečky určitě ne,“ odpovídá mu další.Někteří to přirovnali k trapasu lídra Pirátů Ivana Bartoše a jeho historce o tom, jak se v mladších žácích pral s judistou Lukášem Krpálkem.„O ten plakát Jurečka zápasil s Krpálkem,“ utahuje si další.„Čas vánoční je časem pohádek,“ míní jeden z uživatelů.Někteří se dokonce domnívají, že Jurečka večírkoval spolu s Ovčáčkem.Bujará noc OvčáčkaMluvčí českého prezidenta Jiří Ovčáček byl v pátek v noci převezen do nemocnice. Jak uvedla česká média, Ovčáček měl být pod vlivem alkoholu a agresivní. Ovčáček vulgárně nadával záchranářům, později se pokusil na ně v sanitce zaútočit. Uvádí se, že byl převezen do střešovické nemocnice za asistence příslušníků policie. Informace následně potvrdil i sám hradní mluvčí a za své chování se omluvil. Příčinou měl být silný tlak, kterému Ovčáček v posledním období čelí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

