https://cz.sputniknews.com/20211220/kulka-do-hlavy-a-hotovo-v-polsku-pozadali-trest-smrti-pro-vojaka-ktery-utekl-do-beloruska-16920401.html

„Kulka do hlavy a hotovo.“ V Polsku požádali trest smrti pro vojáka, který utekl do Běloruska

„Kulka do hlavy a hotovo.“ V Polsku požádali trest smrti pro vojáka, který utekl do Běloruska

Bývalý velitel pozemních vojsk Polska, generál Waldemar Skrzypczak žádá trest smrti pro vojáka, který utekl do Běloruska. 20.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-20T11:55+0100

2021-12-20T11:55+0100

2021-12-20T11:55+0100

svět

bělorusko

polsko

migrace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/09/16796295_0:168:3045:1881_1920x0_80_0_0_ae01a7e52ec4757dec3a79476c846bc3.jpg

„Mně bylo od začátku jasné, že je to dezertér, který přešel na stranu nepřítele, takhle se to má vykládat. Pro mne jako vojáka tu nemůže být žádná jiná interpretace než dezertérství za války. Když všichni politici mluví o hybridní válce proti Polsku, pak buďme důslední. Voják zradil Polsko, přešel na stranu nepřítele, je to nesporné,“ prohlásil Skrzypczak v rozhovoru pro portál wPolityce.„Tento voják spáchal nejhroznější čin válečné doby, přešel na stranu nepřítele, tedy dezertoval. Když dnes čtu v médiích, že prokuratura zahájila trestní řízení a hrozí mu do deseti let odnětí svobody, zajímá mne, oč jde. Za války přešel na stranu nepřítele, a hrozí mu deset let vězení? Tohle nemohu pochopit,“ dodal generál.Má za to, že si daný voják zasluhuje trest smrti. „Voják dezertér, přešel na stranu nepřítele během války, proto má být pro něj jediný rozsudek, trest smrti. Není o tom ani třeba diskutovat,“ prohlásil Skrzypczak.Nikdo tomu nevěří, soudí polské ministerstvo vnitraNáměstek ministra vnitra a administrativy Polska Maciej Wąsik označil to, co řekl polský voják, který utekl do Běloruska, o vraždě dobrovolníků na hranici za „historku vycucanou z prstu“, podle jeho slov nikdo v Polsku tomu nevěří.„Je to historka vycucaná z prstu. Nikdo tomu neuvěřil,“ prohlásil.Zběhlý vojákStátní pohraniční výbor Běloruska v pátek informoval, že polský voják požádal Minsk o politický azyl. Ve čtvrtek zadrželi běloruští pohraničníci v pohraničním pásmu vojáka polské armády Emila Czeczka, narozeného v roce 1996. Pohraničníci sdělili, že „kvůli nesouhlasu s politikou Polska vůči migrační krizi, a kvůli nehumánnímu zacházení s běženci požádal voják o politický azyl v Běloruské republice“.Czeczko obvinil v rozhovoru pro běloruskou televizi polské vojáky ze systematických vražd migrantů a také dvou volontérů. Má za to, že situaci na polském území hraničícím s Běloruskem má vyšetřit Červený kříž.Litva, Lotyšsko a Polsko informovaly v poslední době o růstu počtu zadržených nelegálních migrantů z blízkovýchodních a afrických zemí na hranici s Běloruskem, obvinily Minsk z vytvoření migrační krize. V Minsku to popřeli.Běloruský prezident Alexandr Lukašenko také prohlásil, že Minsk nehodlá nadále zadržovat příliv nelegálních migrantů do zemí EU, že kvůli sankcím Západu nemá na to „ani peníze, ani síly“. Běloruští pohraničníci učinili nejednou prohlášení o násilném vyhoštění migrantů z Litvy, Polska a Lotyšska na běloruské území.Polsko mezitím zvýšilo počet vojáků na hranici kvůli založení táboru blízkovýchodních běženců. Ministerstvo obrany Běloruska prohlásilo, že se rozhodnutí Polska o soustředění 23 tisíc vojáků, tanků, prostředků PVO a dalších těžkých zbraní u hranice s Běloruskem nedá označit za adekvátní reakci na migrační krizi. MO prohlásilo, že to víc připomíná založení útočných vojenských jednotek.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211219/polsky-vojak-ktery-uprchl-do-beloruska-promluvil-o-tom-jak-zabijel-migranty-16917184.html

bělorusko

polsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

bělorusko, polsko, migrace