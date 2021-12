https://cz.sputniknews.com/20211220/lipavsky-o-vztazich-mezi-rf-a-cr-ja-se-budu-zabyvat-tim-jakym-zpusobem-je-muzeme-restartovat-16929328.html

Lipavský o vztazích mezi RF a ČR: Já se budu zabývat tím, jakým způsobem je můžeme restartovat

Nový český ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) považuje za prioritní udržet v jednotě členské státy EU a NATO, a to ve vztahu vůči Rusku. Nemá však na... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

O tomto promluvil Lipavský na své první zahraniční pracovní cestě, které vedla do Bratislavy. Zde se Lipavský sešel se svým slovenským kolegou Ivanem Korčokem.V návrhu o nových bezpečnostních zárukách, který předložila Moskva USA a NATO, stojí také požadavek, že Moskva žádá, aby se NATO nerozšířilo o Ukrajinu.Ke vztahům Ruska a Západu se vyjádřil také Korčok, který odmítá vytváření nových zón vlivu.Vztah České republiky a RuskaLipavský rovněž uvedl, že se zaměří na vztah mezi Českem a Ruskem. Dle jeho vyjádření je tento vztah velmi rozladěný.Ke zhoršení vztahů mezi Českem a Ruskem přispěla také situace z letošního jara, kdy došlo k výraznému snížení počtu zaměstnanců na obou ambasádách. Důvodem bylo to, že české bezpečnostní složky se domnívaly, že ruská vojenská tajná služba GRU se podílela na výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.Lipavský i Korčok se shodli, že mezi Českem a Slovenskem panuje vlídná atmosféra.Lipavský se však nevyhnul ani dotazu ohledně pochybností, kterým čelil před svým zvolením. Slovenská média se dotazovala, jak chce lidi přesvědčit, že byl dobrou volbou na post ministra zahraničí.Hlavním kritikem vůči Lipavskému byl především prezident ČR Miloš Zeman, který do poslední chvíle tvrdil, že Lipavského nejmenuje ministrem zahraničí. Po několika schůzkách se novému premiérovi Petru Fialovi podařilo prezidenta přesvědčit a Lipavský byl v pátek 17. prosince jmenován do funkce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

rusko

česká republika

