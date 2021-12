https://cz.sputniknews.com/20211220/manazer-samkove-odhadl-zda-se-sampionka-stihne-zotavit-pred-olympiadou-16924808.html

Manažer Samkové odhadl, zda se šampionka stihne zotavit před olympiádou

Manažer Samkové odhadl, zda se šampionka stihne zotavit před olympiádou

Před devíti dny česká snowboardistka Eva Samková při závodě v Montafonu spadla a zlomila si oba kotníky. Dosud zůstává v rakouském špitálu a zprávy z jejího... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Nedávno se Samková podrobila operaci, při které ji zlámané kotníky zpevnily šrouby a destičky.Manažer Samkové Tomáš Kraus České televizi uvedl, že teď „není vůbec nic jasné“.Taky dodal, že rehabilitace probíhá od prvního dne od operace a Eva neklesá na mysli, ale hlavní věc je, „aby byla v pohodě do dalších let“ a podle něj nikdo nic riskovat nehodlá.Dříve česká tenisová hvězda Karolína Plíšková sdílela na svých účtech na sociálních sítích, že nenastoupí v lednovém Australian Open v Melbourne kvůli zranění. Konkrétně se jedná o zranění pravé ruky, kterou si zlomila na soustředění ve Španělsku.Eva SamkováEva Samková je česká snowboardistka. Pochází z krkonošského Vrchlabí. Začala lyžovat ve věku dvou let a s nástupem na základní školu začala jezdit na snowboardu. Když jí bylo 10, zúčastnila se svého prvního závodu. Na začátku se věnovala freestylu, ale pak se zranila, a tak v roce 2008 změnila sportovní disciplínu na snowboardcross.V této disciplíně je olympijskou vítězkou ze Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu. Obsadila druhé místo na X Games 2014 v coloradském Aspenu, stejné umístění má na kontě i z roku 2016. V roce 2019 vyhrála mistrovství světa, v letech 2010, 2011 a 2013 se stala juniorskou mistryní světa. V sezonách 2016/2017, 2018/2019 a 2020/2021 vyhrála celkové hodnocení snowboardcrossu v rámci Světového poháru.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

