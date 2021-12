https://cz.sputniknews.com/20211220/manzelka-francouzskeho-prezidenta-poda-stiznost-proti-siritelum-fam-ze-si-zmenila-pohlavi-16921033.html

Manželka francouzského prezidenta podá stížnost proti šiřitelům fám, že si změnila pohlaví

Francouzská první dáma Brigitte Macronová hodlá podat stížnost proti šiřitelům fám, kteří tvrdí, že první dáma byla muž a nechala si změnit pohlaví, uvedla... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Fámy se prý šíří na sociálních sítích za aktivní podpory příznivců pravice. Macronova manželka je prý ve skutečnosti transgender, protože se narodila jako muž jménem Jean-Michel Trogneux (Trogneux je dívčí jméno první dámy). Bylo zjištěno, že tato informace se poprvé objevila v časopise Faits & Documents, který je blízký konspiračním kruhům.Macronova manželka Brigitte byla jeho učitelkou francouzštiny. Je o 24 let starší než její vyvolený. Manželé spolu nemají žádné děti, ale Macron adoptoval tři děti z prvního manželství své ženy.Toaleta pro nebinární dětiNebinární toalety dorazily i do Prahy. Zatím se týkají pouze některých škol, v první řadě těch, kde se vyučuje v anglickém jazyce. Ačkoli jsou žáci, které se neidentifikují jako děvčata nebo chlapci, v Česku spíše raritou, sociální zařízení pro nebinární děti se pomalu rozšiřují i v Česku. V International School of Prague si žáci a učitelé mohou vybrat, jak je budou oslovovat, a vybrat si neutrální anglické zájmeno they (oni). Nově si mohou dokonce vybrat, zda využijí toalety pro své pohlaví nebo genderově neutrální.Podle Andrey Koudelkové, která má v International School of Prague na starost rozvoj školy, je to dáno otevřeností školy, v níž jsou žáci vedeni ke kritickém myšlení a mohou vše beze strachu prodiskutovat.V Česku je to ale zatím spíše vzácný případ. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce se s otázkou nebinárních žáků zatím většina škol nesetkala a nebinární toalety proto nemají.Pro zlepšení prostředí nebinárních dětí se vyslovil i sociolog Univerzity Palackého v Olomouci Zdeněk Sloboda. Obává se ale, že zavádění zvláštních toalet může jejich postavení naopak zhoršit. Tyto děti mohou čelit i šikaně a být vyloučeni z kolektivu.Připomeňme, že v září Lidové noviny informovaly, že v Česku roste počet dětí, které žádají o změnu pohlaví. Předseda Sexuologické společnosti Petr Weiss to připsal především větší informovanosti populace. Podle odborníků se na ně nejčastěji obracejí děti kolem dvanácti až šestnácti let. Lze se ale setkat i s mladšími pacienty. Bez souhlasu zákonného zástupce však lékaři nikdy nesmí zahájit léčbu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

