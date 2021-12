https://cz.sputniknews.com/20211220/na-kolinsku-doslo-k-tragicke-nehode-osobni-vozidlo-vjelo-pod-kamion-posadka-zemrela-16920185.html

Na Kolínsku došlo k tragické nehodě. Osobní vozidlo vjelo pod kamion, posádka zemřela

Na Kolínsku došlo k tragické nehodě. Osobní vozidlo vjelo pod kamion, posádka zemřela

V Pňově-Předhradí na Kolínsku došlo dnes ráno k tragické nehodě. Nákladní auto se srazilo s osobním. Posádka osobního vozidla – muž a žena nehodu nepřežili... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Dopravní nehoda v obci Pňov, části Předhradí na Nymbursku byla hlášená kolem sedmé hodiny ráno. Na 76. kilometru silnice I/38 se srazilo vozidlo značky Ford s nákladní soupravou Volvo, které převáželo pneumatiky.Mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková uvedla, že osobní auto podle všeho vjelo do protisměru. Bohužel posádka osobního vozidla následkům nehody podlehla.Řidič kamionu podle dostupných informací neutrpěl žádná zranění.Policisté museli kvůli vyšetřování nehody odklánět provoz od Poděbrad na Sokoleč přes Klipec. Kolony se začaly tvořit od Osečku.Převrácený autobusHasiči Libereckého i Královéhradeckého kraje o víkendu zasahovali u dopravní nehody v Bradlecké Lhotě na Semilsku, kde se před polednem převrátil autobus ze silnice do prudkého příkopu. Jednotky Hasičského záchranného sboru provedly protipožární opatření a opatření proti úniku provozních kapalin do potoka.Podle policie autobusem cestovalo šest osob včetně řidiče. Při nehodě utrpělo zranění celkem pět cestujících, uvedl mluvčí libereckých záchranářů Michael Georgiev.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

