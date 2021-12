https://cz.sputniknews.com/20211220/namestkem-lipavskeho-bude-martin-dvorak-za-podporu-izraele-se-musel-omlouvat-kuvajtu-16922095.html

Náměstkem Lipavského bude Martin Dvořák. Za podporu Izraele se musel omlouvat Kuvajtu

Náměstkem Lipavského bude Martin Dvořák. Za podporu Izraele se musel omlouvat Kuvajtu

Novým náměstkem na ministerstvu zahraničí bude bývalý velvyslanec České republiky v Kuvajtu Martin Dvořák ze STAN. Informaci potvrdil i ministr zahraničí Jan... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že Dvořák v květnu letošního roku, když působil jako velvyslanec ČR v Kuvajtu, vyjádřil podporu Izraeli, kvůli čemuž čelil kritice ze strany kuvajtské diplomacie a musel se omlouvat.„Když jsem za sebou v červenci zavřel dveře ministerstva zahraničních věcí, ani ve snu mě nenapadlo, že se na Černín za pět měsíců vrátím. Ale změnila se vláda a pracovat pro tu novou už snad nebude dalším soubojem mezi loajalitou a svědomím. Jdu do toho znova. Za 2 hodiny nastupuju,“ stojí v příspěvku Dvořáka na Twitteru.Svoji politickou kariéru Dvořák zahájil v listopadu 1989 v Občanském fóru. Později působil v ODA a Volby pro město. V 90. letech působil jako královéhradecký primátor a později byl městským zastupitelem.Později na přelomu tisíciletí působil v misi OSN při poválečné obnově Kosova. V roce 2003 působil v Iráku jako politický poradce při formování dočasných vlád. Od roku 2005 působil na ekonomickém oddělení české ambasády ve Washingtonu. V roce 2012 byl generálním konzulem v New Yorku a v roce 2017 začal působit jako velvyslanec v Kuvajtu.V květnu letošního roku na pozadí napětí mezi Izraelem a palestinským hnutím Hamás na svém soukromém účtu na sociální síti podpořil Izrael. Ke své fotografii přiložil izraelskou vlajku. Následně byl předvolán kuvajtskou diplomacií. Příspěvek nakonec smazal a omluvil se za něj.„Bylo to ode mne extrémně necitlivé vůči citům mnohých mých blízkých kuvajtských a muslimských přátel, a chci se jim omluvit, stejně jako všem Kuvajťanům a Palestincům a každému, kdo se kvůli tomu cítí ukřivděný,“ stálo ve Dvořákově omluvě.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

