Německé úřady plánují zavést „mírný lockdown“

Německé úřady plánují zavést „mírný lockdown“

Německé úřady plánují zavést „mírný lockdown"

20.12.2021

V úterý bude německý kancléř Olaf Scholz jednat s předsedy regionálních vlád a hlavním tématem bude boj proti šíření koronaviru. Dva dny před jednáním doporučila odborná skupina epidemiologů zavést v boji proti koronaviru omezení kontaktů. Pokud budou zavedena omezení, bude tento lockdown formálně již třetí od začátku pandemie. Ten poslední trval více než šest měsíců, od listopadu 2020 do května 2021.Podle deníku Bild hodlají německé úřady na doporučení odborníků zavést od 28. prosince omezení kontaktů, které se bude týkat nejen neočkovaných, ale i očkovaných a nakažených osob. Od tohoto data nesmí počet účastníků soukromých setkání očkovaných a těch, kteří překonali covid, překročit číslo 10. To platí pro vnitřní i venkovní setkání. Dříve byla neveřejná setkání omezena pouze na ty, kteří nebyli očkováni - setkat se mohly pouze dvě domácnosti nebo rodiny, přičemž jednu z nich mohly zastupovat maximálně dvě osoby.Všechny kluby a diskotéky budou od 28. prosince trvale uzavřeny - dříve pro ně platila omezení jako v Berlíně, kde bylo návštěvníkům zakázáno tančit. Situace v ČeskuA zatímco v Německu hodlají zpřísňovat, v Česku je tomu naopak. Nově jmenovaná vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se v pátek rozhodla, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav proto automaticky skončí 25. prosince a s ním i některá omezující opatření. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek však vyzval obyvatele k opatrnosti a varoval před příliš bujarými oslavami.Restaurace by mohly mít otevřeno i po 22. hodině, budou se moci znovu otevřít i vánoční trhy. Podle jeho slov bude kabinet rychle reagovat na základě doporučení odborníků.Vědci z Učené společnosti ČR však adresovali dopis premiérovi Petru Fialovi, v němž požádali vládu o prodloužení nouzového stavu a s ním spojených protiepidemických opatření. Vědci v dopise vyzdvihli, že pokud bude vláda čekat na vyhodnocení dat z Británie a až poté zasahovat, může vystavit společnost nadbytečnému riziku. Výzkumníci zastávají názor, že hrozí opakování scénářů z loňské doby předvánoční i letošního října a listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

