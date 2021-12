https://cz.sputniknews.com/20211220/neni-to-konec-protiepidemickych-opatreni-vzkazal-rakusan-k-neprodlouzeni-nouzoveho-stavu-16927536.html

Není to konec protiepidemických opatření, vzkázal Rakušan k neprodloužení nouzového stavu

Není to konec protiepidemických opatření, vzkázal Rakušan k neprodloužení nouzového stavu

Ústřední krizový štáb jednal poprvé pod vedením nového ministra vnitra Víta Rakušana. Po jeho jednání uvedl, že „konec nouzového stavu neznamená konec... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Ve středu má podle Rakušana na jednání vlády přinést ministr zdravotnictví Vlastimil Válek konkrétní sadu protiepidemických opatření, která budou v platnosti do konce letošního roku.Uvedl, že konec nouzového stavu neznamená konec protiepidemických opatření. „Máme tady pandemický zákon a pan ministr Válek ve středu přijde s některými opatřeními, která právě na to potenciální nebezpečí, které nás čeká, budou reagovat,“ uvedl.Podle Rakušana se skupina covidových ministrů stane pracovní skupinou Bezpečnostní rady státu. Rada vlády pro zdravotní rizika zanikne, protože deformovala systém krizového řízení a nově budou mít každé pondělí schůzku ministři s kompetencemi, které se týkají proticovidových opatření.Ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že Ústřední krizový štáb by měl být institucí, která rozhoduje. „Přicházíme na ministerstvo vnitra ve chvíli, kdy covid za námi není, a před námi stojí jako před vládou jeden stěžejní úkol - je to krizové řízení, které v posledních dvou letech vystoupilo ze zákonných parametrů,“ konstatoval při uvedení do úřadu.Neprodloužení nouzového stavuPřipomeňme, že nově jmenovaná vláda Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se v pátek rozhodla, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Nouzový stav proto automaticky skončí 25. prosince a s ním i některá omezující opatření. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek však vyzval obyvatele k opatrnosti a varoval před příliš bujarými oslavami.Restaurace by mohly mít otevřeno i po 22. hodině, budou se moci znovu otevřít i vánoční trhy. Podle jeho slov bude kabinet rychle reagovat na základě doporučení odborníků.Co se týče aktuální situace s covidem v Česku, pak za neděli přibylo v České republice 3740 případů nemoci covid-19. Jde skoro o desetinu méně případů než před týdnem a také o nejnižší nedělní nárůst počtu nakažených od 7. listopadu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

