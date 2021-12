https://cz.sputniknews.com/20211220/nizozemska-prokuratura-uvedla-ze-mh17-byl-sestrelen-raketovym-systemem-protivzdusne-obrany-buk-16922922.html

Nizozemská prokuratura uvedla, že MH17 byl sestřelen raketovým systémem protivzdušné obrany Buk

V pondělí došlo k pokračování slyšení v případu leteckého neštěstí ve speciálně střeženém komplexu Schiphol.Nizozemská prokuratura začala číst obžalobu. Nizozemský soud již dříve zamítl žádost obhajoby v případu havárie Boeingu, aby poskytl všechny dokumenty týkající se svědka, který uvedl, že letadlo nemohlo být sestřeleno raketovým systémem protivzdušné obrany Buk.Berger rovněž prohlásil, že ruská svědectví byla přidána k havárii malajsijského boeingu (let MH17) na východní Ukrajině v roce 2014, aby vyvážila dokumentaci.„Ruské svědectví bylo přidáno k případu MH17, aby soud a obhajoba viděly různé úhly pohledu. Chtěli jsme proto vytvořit vyvážený spis,“ uvedl žalobce v průběhu přečtení obžaloby.V listopadu okresní soud v Haagu oznámil, že dodal do případu odpovědi společnosti Almaz Antej na otázky obhajoby, zejména na údajné místo odpalu raket. Podle závěrů ruského koncernu se nepotvrdil scénář, že raketa ze systému protivzdušné obrany Buk byla odpálena ze směru obcí Sněžnoje a Pervomajskoje, které holandští experti nazvali odpalovacím místem, když poukazovali na to, že byly v té době pod kontrolou domobrany.Almaz Antej zároveň provedl tři polní experimenty simulující situaci s porážkou malajského boeingu nad Donbasem. Experimenty potvrdily, že letadlo mohla zasáhnout pouze střela 9M38 ze směru od osady Zaroščenskoje, která byla pod kontrolou ukrajinské armády, vyzbrojená raketovým systémem protivzdušné obrany Buk, zděděným Kyjevem po rozpadu SSSR. Nizozemští experti odmítli pozvání k účasti na jednom z experimentů.Soud s havárií letu MH17 začal v Nizozemsku 9. března 2020.Připomeňme, že Boeing, letící z Amsterdamu do Kuala Lumpur na letu MH17, se zřítil 17. července 2014 u Doněcku. Na palubě bylo 298 lidí, všichni zemřeli.Kyjev z havárie letadla okamžitě obvinil domobranu. Ti ale prohlásili, že neměli prostředky na sestřelení letadla v takové výšce. Ukrajina odmítla poskytnout data ze svých radarů a Spojené státy nepředaly vyšetřování satelitní snímky, kde je, jak tvrdí, viditelný okamžik startu rakety.Jak sdělil Sputniku náměstek ruského generálního prokurátora Nikolaj Vinničenko, ruská strana předala do Nizozemska nejen data ruských radarů, ale také dokumentaci, která ukazuje, že raketový systém protivzdušné obrany Buk, který zasáhl Boeing, patřil Ukrajině a byl odpálen z území ovládaného Kyjevem, ale tuto informaci vyšetřovatelé ignorovali. Obžaloba přitom v první den jednání soudu přiznala, že obdržela a studuje data ruské prokuratury.Vyšetřování vedl společný vyšetřovací tým pod vedením nizozemské generální prokuratury bez účasti Ruska. Vyšetřování tvrdí, že Boeing byl sestřelen z protiletadlového raketového systému Buk patřícího 53. protiletadlové raketové brigádě ruských ozbrojených sil z Kurska z území ovládaného domobranou.Dotyčný tým zároveň odmítl svědectví dvou svědků, kteří uvedli, že viděli start rakety ze směru od obce Amvrosijevka poblíž Doněcka, kde byly umístěny ukrajinské ozbrojené síly.Státní zastupitelství se opírá pouze o výpovědi anonymních svědků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

