Od mrazů až po déšť: jaké počasí nás čeká ve vánočním týdnu?

Od mrazů až po déšť: jaké počasí nás čeká ve vánočním týdnu?

Blíží se Štědrý den, který spolu se sváteční náladou přinese i chladné noci. Noční teploty tak klesnou pod bod mrazu. Nicméně denní teploty v tomto týdnu mohou... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-20T10:51+0100

2021-12-20T10:51+0100

2021-12-20T10:51+0100

česko

srážky

vánoce

počasí

mrazy

Pondělí ráno a dopoledne bude místy jasné, postupně se objeví proměnlivá oblačnost až zataženo. Občas se objeví sněhové přeháňky. Na severu a severovýchodě se očekává až zataženo. Místy bude sněžit a na horách se očekává ještě trvalejší sněžení. Nejvyšší denní teploty stoupnou na -1 až - 3 °C. V horách v nadmořské výšce tisíc metrů nad mořem dosáhnou asi -4 °C. Bude foukat mírný severozápadní vítr rychlostí 3-7 m/s, na Českomoravské vrchovině ojediněle s nárazy kolem 15 m/s.V úterý bude zataženo až polojasno, místy se může vyskytnout až polojasná obloha. Občas se vyskytnou sněhové přeháňky, zejména na severovýchodě, kde bude zamračeno. Večer přeháňky začnou slábnout. V noci nejnižší teploty klesnou na -1 až -5 °C, při lehké oblačnosti až na -8 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od -2 do 2 °C.Ve středu meteorologové slibují polojasné až skoro jasné počasí. Ráno bude místy mlhavo. Postupně bude přibývat oblačnost. Nejnižší teploty v noci budou kolísat mezi -3 až -7 °C, při dlouhodobé nízké oblačnosti klesnou až na -10 °C. Nejvyšší denní teploty vystoupají na -3 až +1 °C.Ve čtvrtek bude zataženo až oblačno. Později se v jihozápadní polovině Čech místy očekává sněžení a postupně pod 400 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové přeháňky. Někde se může vytvořit slabé náledí. Nejvyšší denní teploty budou kolísat od -2 do 2 °C. Nejnižší teploty v noci klesnou na -3 až -7 °C.Počasí na Štědrý denV pátek podle meteorologů bude oblačno až zataženo. Pod 400 metrů nad mořem bude na většině území občas padat sníh a v jihozápadní polovině území postupně pod 1 100 metrů nad mořem bude pršet. Občas se objeví srážky, které mohou být také mrznoucí. Večer začnou přeháňky slábnout. Nejnižší noční teploty klesnou na -1 až -5 °C. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat od -1 do +3 °C, v jihozápadní polovině území dosáhnou až 6 °C.Od soboty do pondělí se očekává oblačné až zatažené počasí. Místy bude pršet, déšť může být i mrznoucí. Na závěr období se na horách objeví i sněžení. Nejnižší teploty v noci budou kolísat mezi +4 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty stoupnou na 2 až 7 °C.Dříve jsme psali o tom, že Sněžku zasáhl orkán a se silným větrem se potýkali i na Slovensku.Sledujte náš kanál na jednej z najbezpečnejších chatovacích aplikácií Telegram, na ktorom vám budeme prinášať aktuálne správy a zaujímavé videá.

