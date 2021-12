https://cz.sputniknews.com/20211220/okamura-to-se-stan-a-sponzorskymi-dary-mysli-vazne-kde-jsou-investigativni-novinari-pta-se-16923833.html

Okamura to se STAN a sponzorskými dary myslí vážně. „Kde jsou investigativní novináři?" ptá se



Šéf SPD Tomio Okamura nadále požaduje od šéfa STANu Víta Rakušana vysvětlení, proč hnutí získává podivné částky od sponzorů z daňového ráje na Kypru.

Připomeňme, že MF Dnes minulý týden uveřejnila článek, v němž se mluví o částkách peněz, které dostává hnutí STAN od kyperských firem. Na tento článek již tehdy reagoval Tomio Okamura s tím, že Rakušan by to měl vysvětlit. Kromě toho apeloval také na nového premiéra Fialu, aby donutil své koaliční partnery celou situaci vysvětlit. Okamura se však uspokojivého vysvětlení nedočkal a proto pokračuje ve svých výzvách.Se svými teoriemi co se za tím skrývá, přišli i uživatelé sociálních sítí. Podle názoru některých média svoji roli již splnila.„Tohle budeme slyšet častěji, tyhle nejasnosti kolem sponzorů pro tyto strany… hlavně, že Babišovi stále přednášeli Čapí hnízdo,“ připojuje se Jindřich Daniel.„Hluché, slepé, přesně jako u nás. Oni se ukážou, když bude potřeba útočit na vás. Čím dál tím víc kopou, protože se mnoho věcí dostává na povrch. Chobotnice celosvětová vládne světu,“ míní sledující ze Slovenska Gabriela Kianičková.Někteří povzbuzují Okamuru v tom, aby se nevzdával.„Musíte do nich pořád bušit, ať si nemyslí, že se to zamete pod koberec,“ píše Šárka Brázdilová.Další si zavtipkovali o tom, že je vše křišťálově čisté.„Křišťálově čistý politik,“ připojuje se další.Sponzorské dary z KypruZmiňme, že deník MF Dnes 15. prosince uveřejnil článek o zvláštních finančních částkách, které v posledních dvou měsících chodí na transparentní účet hnutí STAN. Jedná se o menší částky v objemu 100 až 200 tisíc korun, které zasílají různé firmy, které ale ovládají stejní lidé. Za dva měsíce tak STAN takovým způsobem získal více než tři miliony korun.Předseda hnutí Vít Rakušan uvedl, že se jedná o sponzorské dary a že firmy za tyto částky nemůžou nic požadovat. O vysvětlení těchto částek kromě Okamury žádal také poslanec Patrik Nacher. Poslanec Patrik Nacher si myslí, že členové pětikoalice začali uplatňovat dvojí metr ještě před tím, než začali vládnout. Obvinil je z toho, že neplní své předvolební sliby.Nejde však o jediný takový případ v hnutí STAN. Připomeňme, že v listopadu svou kandidaturu na ministra průmyslu a obchodu musel stáhnout místopředseda Starostů Věslav Michalik, a to právě kvůli informacím o neprůhledných finančních aktivitách spojených s anonymní firmou na Kypru, a také kvůli obvinění ze střetu zájmů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

