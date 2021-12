Opravdu hvězdná výzdoba Burešové. Čí portrét zdobí zeď u stromečku?

https://cz.sputniknews.com/20211220/opravdu-hvezdna-vyzdoba-buresove-ci-portret-zdobi-zed-u-stromecku-16923455.html

Eva Burešová na svém účtu na Instagramu zveřejnila fotografii svého vánočního stromku, jehož ozdoby si vysloužily spoustu pochval sledujících. Stromeček Burešové však stojí hned vedle legendy z kapely Beatles Paula McCartneyho, který mu trochu bral pozornost.Burešová však není sama, kdo má hned vedle stromečku skupinu Beatles.„Jéééé, já mám u stromečku na zdi celé Beatles,“ raduje se další sledující.Pozornosti se ale nakonec přeci jen dostalo i stromečku.Někteří dokonce nevěděli, zda se jedná o živý, nebo umělý stromek.„Ten je nádherný!!! Máte doma živý nebo umělý stromeček?“Ohledně toho se rozpoutala celá diskuze.„Vypadá na živý,“ píše jedna ze sledujících.„Vypadá, to ano, ale člověk nikdy neví,“ reaguje další.Někteří však s tím zdobením ještě otálejí.„Krásný stromeček, my budeme zdobit až ve středu,“ přiznává se uživatelka.Eva BurešováEva Burešová je česká herečka a zpěvačka. V roce 2011 se zúčastnila televizní soutěže Česko Slovensko má talent 2011 s písní Listen od Beyonce a dostala se do finále. Hrála v seriálu Gympl s (r)učením omezeným a také v seriálu Modrý kód. Účinkovala v show Tvoje tvář má známý hlas, skončila na druhém místě. Kromě toho ztvárnila hlavní roli v seriálu Slunečná.Co se týče jejího osobního života, jejím partnerem je šéfkuchař Přemek Forejt. Forejt je český šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée, gastronom a vystupoval také jako porotce v pořadu MasterChef Česko na televizi Nova. Své zkušenosti nasbíral v Anglii v michelinských podnicích.Pár po dlouhých měsících mlžení potvrdil informace, že jsou spolu. Uvádělo se, že se pár dal dohromady během natáčení jedné z epizod Tvoje tvář má známý hlas. Pár společně vychovává dvě děti. Malou Stellu má Forejt z předešlého vztahu, stejně tak malý Nathaniel vzešel z již zaniklé lásky mezi Burešovou a hudebníkem Michaelem Krásným.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

