Před 77 lety na den přesně dostali Plzeňáci od USA vánoční dárek – bombardování města

Před 77 lety na den přesně dostali Plzeňáci od USA vánoční dárek – bombardování města

Výrobní areál Škodových závodů v Plzni zasáhly americké bomby 20. prosince 1944. Sypaly se zpod křídel 15. letecké armády USA. Američané nenalétávali poprvé... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Zavolal jsem do ÚOP v Plzni, pan magistr Karel Foud řekl, že neví o tom, zda by si v Plzni dnes (20.12.2021) nějak připomínali tento prosincový nálet. Měl pro nás formální informaci (pro inspiraci):„Koho by zajímalo bombardování Plzně z prosince 1944, může si přečíst knihu Sirény oslavují Plzeň (ČSR/1948), jejímž autorem je Miloslav Nohejl. Bombardováním byl zasažen dům, v němž Nohejl bydlel... Současná spisovatelka Jana Poncarová zmiňuje ve své beletristické tvorbě zásah hotelu Continental v samotném centru Plzně (viz román Eugenie: Příběh české hoteliérky). Americká bomba propadla světlíkem a zabila lidi v krytu. Zahynul i majitel hotelu.“Na ÚOP mi potvrdili, že byla poškozena americkým náletem také škola, které se tehdy říkalo „U Hamburku“…Položili jsme dotaz i panu docentu Radomíru Vlčkovi, historikovi, který říká, že jeho rodina má zkušenost s americkým náletem ze strany maminky (pracovnice nádraží), ale on sám se věnuje jiným dějinám. Rozhodně ale říká:„Je třeba sledovat problematiku bombardování cílů na našem území, ať už Američany či Rusy v kontextu války, kdy Spojené státy i SSSR spolupracovaly při potírání nacismu. Bohužel dnešní historiografii u nás schází pohled na dějiny takříkajíc bez emocí…“Obrátili jsme se na historika Emila Voráčka, který problematiku amerického a ruského bombardování našeho území osvětlil viz níže.Dá se nějak odlišit americké a sovětské bombardování cílů na našem území, které se uskutečnilo v závěru druhé světové války? V Plzni byli mrtví a zranění civilisté.Emil Voráček: Podstatné je, že SSSR neměl ještě strategické bombardovací letectvo, měli sice PE-8 Petljakov, ale těch bylo málo. Sověti používali frontové bombardovací letectvo TU-2 Tupolev… Americká armáda nad Plzní používala bombardéry BE-17 Flying Fortress, (B-17 je taková „menší“ B-29, má velký dolet). Sovětský svaz ničím takovým nedisponoval.K vaší otázce: kolaterálním škodám se ve válce nelze vyhnout. Skutečnost je taková, že několik bombardování Plzně se nepovedlo, až přišlo to prosincové „úspěšné“… Hlavní bombardování Škodových závodů připadlo až na duben 1945. Kdyby Američané měli zájem o zničení fabriky, byli by ji bombardovali hned, co nejdřív, tedy již v průběhu války, nečekali by na nic. Tato továrna byla u nás největší zbrojovkou a produkce sloužila wehrmachtu… Že by USA chtěly vybombardovat záměrně plzeňský hotel Continental, to se říci nedá. Prostě ve válce se umírá… Něco jiného je, co provedli Američané v Drážďanech, to byla vyloženě pomsta.A sovětské bombardéry?Sovětské bombardéry na našem území ničily ty cíle, které souvisely s postupující frontou, šlo o taktické frontové cíle, zatímco Američané tím, že mířili oficiálně na fabriku, prováděli vlastně tehdejší strategické bombardování. Že proletěla bomba světlíkem hotelu, to je spíše také i záležitost nedostatečné konstrukce budovy, ale na druhou stranu ta nebyla primárně stavěná „do války“… Jinak jsem Plzeňák, vím, kde je hotel Continental. Rozhodně se nenalézá u Škodovky…Nakolik lze věřit autorům Bartošek a Pichlík. Ti popisují například další US nálet, nedlouho po tom prosincovém, a tento popisují slovy: „…17. a 18. dubna 1945, tři neděle před skončením války dali američtí imperialisté svým leteckým silám rozkaz ničit a vraždit i v Plzni. Jen náletem ze 17. dubna byly téměř zničeny Škvrňany (správně Skvrňany, pozn.) a Karlov, dělnické čtvrti v Plzni. Americké bomby zabily 624 občanů a 453 jich zranily“… Text autorů působí dost expresivně a v ÚOPu si myslí, že celá kniha je mírně řečeno tendenční. V knize jsou ale přece fotografie městských budov, které Američané nálety poničili, včetně rozbombardovaného areálu pivovaru…Bartošek s Pichlíkem byli v této publikaci skutečně v roli (expresivních) propagandistů, nezapomeňme, že bylo krátce po druhé světové válce a studená válka v plném proudu, ale na stranu druhou si nevymýšlejí. Fakta, která si předkládají pozitivisticky dobře nastudovali. Bartoška i Pichlíka jsem osobně znal, v tu dobu byli už staří chlapi... Bartošek (část života v emigraci, zemřel v Paříži /2004/) se dokonce později podílel na Černé knize komunismu. Oba to byli poctiví autoři, dikce knihy Američané v západních Čechách v roce 1945 je prostě poplatná 50. létům, tomu bych se nedivil, v té době ostatně knížka i vyšla. Říkali mi, že svou knihu, již zmiňujete, vydali zkrátka v určité době „a hotovo“. Fakta této knihy jsou ale věrohodná.Jinak při příchodu Rudé armády se stalo několik neúmyslných incidentů na Moravě, kdy bomby z IL-2 také poškodily civilní obyvatelstvo, ale s masivními nálety třeba na Plzeň od Američanů, to se srovnávat nedá. Shrnul bych to takto: Sověti plnili přifrontové úkoly. Ničili cíle, které souvisely s postupující armádou. I zde se staly určité přehmaty, ale nebylo to nikdy záměrem. Německá Schörnerova armáda na našem území měla přibližně onen milion vojáků, zde se muselo postupovat rychle, protože nacisté mohli napáchat ještě hodně škod, mimochodem u Brna postupující Rudá armáda používala US tanky Sherman viz ona spolupráce SSSR a USA. Je smutné, že v Plzni umírali civilisté, dnes je to 77 let.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

