„Sekne!“ Mašlíková odhodila stud a před fanoušky se obnažila ve vaně

Česká modelka a moderátorka Hana Mašlíková je sex symbolem pro mnohé muže, ale i ženy. Pánské části svého publika často nedá spát… Je totiž opravdu krásná... 20.12.2021

Mašlíková je již sice maminkou, ale to jí na kráse a přitažlivosti rozhodně neubírá. Patří totiž mezi ženy, které na sobě pravidelně pracují a dbají na to, aby za každé situace vypadaly dobře. Přitom je ale Hanka také velmi sympatická, čímž ještě více u svých obdivovatelů boduje. Občas ale dostane chuť své fanoušky podráždit… Podívejte se, jak to dopadlo tentokrát.Snímky vznikly díky šikovné fotografce Tereze Bičákové, která využila prostory luxusního Design Hotelu Neruda nacházejícím se jen pár kroků od Pražského hradu. A vypadá to, že i díky prostorům vznikl krásný výsledek, který lidé dokázali ohodnotit.Mnozí reagovali také na to, co Hanka k fotografii napsala. „To je dobrý vtípek,“ ocenili její humor někteří lidé.Dámská část fanouškovské základny na toto téma také vtipkovala.Kromě toho ale fanoušci pod příspěvkem zanechali spoustu smajlíků a srdíček, které naznačovaly, jak moc „hot“ Mašlíková je.A není divu. Mašlíková je krásná žena, která si lichotky určitě zaslouží. Málokdo by jí tipoval 39 let a malého synka doma.Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník.V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství procházelo krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Přesto však manželé žijí společně v jedné domácnosti - podle Hanky je toproto, že si to přál jejich syn a oni se snaží být dobrými rodiči. Nedávno oznámila, že se k sobě s manželem zase vrátili a krizi ustáli.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

