O základních údajích ze sčítání obyvatel informovali zástupci statistického úřadu na tiskové konferenci. Alexander Ballek, Zuzana Podmanická a Ludmila Ivančíková připomínají, že sčítání bylo poprvé v historii plně elektronické a integrované.Úřad upřesňuje, že z hlediska pohlaví v populaci dominují ženy, kterých je 51 procent. Co se týče státní příslušnosti, až 89,9 procenta obyvatel s trvalým pobytem na Slovensku má slovenskou státní příslušnost. Nejvíce lidí, kteří mají jinou státní příslušnost, žije v Bratislavském kraji a nejméně naopak v Trenčínském.Mezi pozitivní ukazatele, které ze sčítání 2021 vyplynuly, patří nárůst vysokoškolsky vzdělaných lidí, kterých je v rámci populace 18,4 procenta. Nejvyšší podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, 31,7 procenta, přitom žije v Bratislavském kraji.Sčítání v oblasti bydleníCo se týče statistik v oblasti bydlení, sečteno bylo celkem 1 234 592 domů a jiných obydlí. Úřad objasňuje, že téměř 30 procent domů na Slovensku bylo postaveno v období mezi lety 1961 až 1980. V průběhu posledních deseti let bylo postaveno 9,9 procenta domů z celkového počtu. Nejvíce z nich vyrostlo v Bratislavském kraji.Statistický úřad v této souvislosti dodává, že v největší míře převažují byty v rodinných domech, kterých je až 49,2 procenta a v bytových domech, kterých je 45,9 procenta.První fáze sčítání obyvatel, domů a bytů 2021 se začala realizovat již prvního června 2020 sčítáním domů a bytů. To trvalo osm a půl měsíce a navázalo na něj elektronické online samosčítání obyvatel, které probíhalo v termínu od 15. února do 31. března 2021.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

Slovenská populace stárne. Podle sčítání lidu má země téměř pět a půl milionu obyvatel

