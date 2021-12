https://cz.sputniknews.com/20211220/slovensky-policejni-prezident-odmita-politicke-vlivy-na-policisty-16926963.html

Slovenský policejní prezident odmítá politické vlivy na policisty

Slovenský policejní prezident odmítá politické vlivy na policisty

Dočasně pověřený policejní prezident Štefan Hamran se vyjádřil k medializovaným policejním zásahům, které souvisely s dodržováním platných pandemických... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Hamran se zmínil například o zásahu na protestu záchranářů a také o zásahu na protestu, který organizoval opoziční Směr-SD na němž byl zadržen lídr strany Robert Fico. Hamran zdůraznil, že platí nouzový stav, který nemůže být porušován a také nikdo nemůže vyzývat k jeho porušování. Zdůraznil, že policie bude i v budoucnu zasahovat podobným způsobem a to bez ohledu na politickou příslušnost účastníků.„Odmítáme jakékoliv politické vlivy na činnost našich policistů,“ prohlásil Hamran. Dodal, že policie musí v demokratických zemích konat nestranně, nezávisle. Jednotliví policisté by měli postupovat zdrženlivě, aby nevznikaly pochybnosti. Během uplynulého týdne podle něj policisté dokázali, že můžou zasahovat vůči komukoliv.Co se týče zásahu vůči záchranářům před parlamentem, uvedl, že policie musela jednat.Hamran také popřel, že by mělo dojít k porušování ústavních práv poslance Národní rady Slovenské republiky při zásahu vůči Ficovi. Fico nebyl podle Hamrana zadržen ve smyslu ustanovení, na základě kterých je nezbytný souhlas parlamentu.V současné době policie čeká na závěry dozorového prokurátora, nakolik bylo vzneseno obvinění z trestního činu podněcování. Na základě závěrů prokuratury bude pak jasné, jak bude policie postupovat při podobných případech v budoucnu.Hamran dále uvedl, že od politiků očekává, že se nebudou snažit různými právními kličkami obcházet opatření, která mají ochraňovat zdraví a životy lidí.Zadržení Roberta FicaNěkdejší slovenský premiér Robert Fico organizoval smuteční průvod a rozloučení s demokracií. Jednalo se o protestní akci ve formě autoprotestu. Šéfa Směru-SD však zadrželi příslušníci slovenské policie, kteří jej následně odvezli na policejní stanici. Později se zjistilo, že Robert Fico byl obviněn z trestného činu podněcování, což sám slovenský poslanec označil za nesmysl a vymyšlené obvinění, jelikož protestní akce se měla konat v podobě autoprotestu, což vylučuje porušení pandemických opatření.Poté, co byl Robert Fico propuštěn z policejní stanice, okomentoval celý incident před novináři a veřejností a následně uveřejnil na svém facebookovém profilu video, v němž uvedl, že reakce vlády na plánovaný protest byla projevem strachu z jejich strany. Policejní zákrok vůči Ficovi odsoudil například šéf Hlasu-SD Peter Pellegrini a také předseda SNS Andrej Danko.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

