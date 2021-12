https://cz.sputniknews.com/20211220/stan-dostava-miliony-z-danoveho-raje-na-kypru-tvrdi-okamura-rakusan-vysvetleni-odmitl-co-se-deje-16926072.html

STAN dostává miliony z daňového ráje na Kypru, tvrdí Okamura. Rakušan vysvětlení odmítl. Co se děje?

STAN dostává miliony z daňového ráje na Kypru, tvrdí Okamura. Rakušan vysvětlení odmítl. Co se děje?

20.12.2021

Sputnik zkontaktoval tiskovou mluvčí STANu, která nás odkázala na paní Lubomíru Černou, tam nás nasměrovali na tiskovou zprávu STANu na partajním webu, kde je vyjádření k námitkám od představitele SPD…V dotyčné zprávě hnutí STAN komentuje výpad MF Dnes a některých politiků, tvrdí že „chce tyto informace uvést na pravou míru“.Konkrétně na webovce hnutí čteme: „Všechny finanční dary, které hnutí STAN obdrželo, jsou legální prostředky přijaté podle platných zákonů České republiky na transparentní účet, kde si je každý občan může zkontrolovat a jednotlivé dárce dohledat… Hnutí STAN se proto důrazně ohrazuje proti tvrzení, že dary, které v posledních měsících přišly na jeho účet, pocházejí od kyperských firem.“Jenže STAN také přiznává, že spoluvlastníci českých firem, od nichž plynou dary, mají „kyperské pasy“. To z nich prý ale „kyperské firmy nedělá (viz evidence na základě Zákona o skutečných majitelích…)“… Sám Rakušan odmítá myšlenku, že STAN „skáče, jak odesílatel darů píská“…V naší politice to není poprvé, co by ve vzduchu visel skandál ohledně financování politické strany. Například v roce 1997 to v důsledku tzv. „druhého sarajevském atentátu“ stálo premiérskou pozici Václava Klause st. z tehdejší ODS. Každopádně otázky financování mají určitý destruktivní politický potenciál. Teď je vše zajímavé tím, že „už je po volbách“… Tomio Okamura vyzval STAN (Víta Rakušana), aby vysvětlil, kdo je tím kyperským sponzorem…Radek Koten (SPD): Náš pan předseda není jediný, kdo komentuje dary pro STAN. Byla zde už některá média. Navíc otázka a požadavek na STAN zazněly v Poslanecké sněmovně, ale odpovědí se nám nedostalo, to samo o sobě je podezřelé…Dominik Hankó (SPD): Zatím není dost informací, aby se toto dalo více rozvádět. Pokud to Tomio Okamura uvádí na Twitteru, má proto důvody. Pokud to teď nezapadne, možná se to promítne/ vytáhne, ale až před příštími volbami. Musí se to dobře prokázat.STAN si teď hraje na čistou politiku, "Stanaři" vědí, že je po volbách. Za situace, kdy mají lidé existenční starosti a strach z covidu, nějaké firmy v kontextu „darů z Kypru“, to možná bude teď lidem hodně jedno. Nezapomínejme ani na skutečnost, že se blíží Vánoce a myšlenky obyvatel jsou někde jinde. Stejně jako Tomio si ale myslím, že kouře bez ohně není a určitě o nic liliově čistého nepůjde, co se týká hnutí STAN, určitě ne.V minulosti mainstream vždy rád nafukoval kauzy o majetku, i co se týkalo jednotlivých politiků. Pamatujeme si slova, jimiž se hájili, že jsou „křišťálově čistí“ (Gross). V případě STANu se nezdá, že by se mainstream jakkoliv více pohoršoval… Deformuje se nám zde politicko-informační kultura?Máme období, kdy jsou hamižní lidé v politice namlsaní. Musíme také vědět, kdo se rád chytá každého skandálu, aby z něho vyždímali politický užitek. Provázanost některých politiků a médií je zřejmá. Teď je ale po těch volbách, a tak konkurenční boj bude „mírnější“. Lidé mohou být unavení věčným omíláním dotací pro Agrofert. Proto pokud se teď skutečně něco děje s dary pro STAN, asi to spousta lidí kvůli současným podmínkám prostě přeslechne.Společnost cítí, že Babiš je v tichosti na ústupu, takže je „vše O.K.“… Jsme ve fázi střídání, nazval bych to ovšem falešným „tichem před bouří“. Přichází-li kauza sponzorských darů z Kypru pro STAN právě teď, pak doba pro aféru není moc příznivá; myslím, že to málo koho nadzvedne pohoršením ze židle. Zatím nevidíme konce pandemie… Spíše než politiku, lidé teď řeší prioritně své zdraví. Starají se o své svobody, aby sami nebyli omezováni lockdowny. Na nic dalšího příliš prostoru nezbývá.Pokud na tom něco zbla pravdy je, projde to STANu?Až se situace zklidní, lidé se k tomu vrátí. Začali jsme tím, že to dříve či později zase vyplave… Tipuji, že před příštími volbami. Politici by se měli velice snažit, aby to, co spatří světlo světa později, aby to zkrátka šlo dát za rámeček. Neměl by to být žádný kostlivec ve skříni či „odložený skandál“… Málo platné, covid zasáhl hodně rodin, máme tu postponované operace a zbytnou péči. V rámci fér hry bych si spíše přál, aby nešvary úplně nezapadly a věnovala se tomu pozornost. Snad na to dojde.Děkujeme za rozhovor.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

