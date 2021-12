https://cz.sputniknews.com/20211220/superstar-2021-jiz-ma-sveho-viteze-stal-se-jim-adam-pavlovcin-16918264.html

SuperStar 2021 již má svého vítěze. Stal se jím Adam Pavlovčin

SuperStar 2021 již má svého vítěze. Stal se jím Adam Pavlovčin

Slovensko a Česko se konečně dočkaly! Po několika měsících castingů, supervýběrů a finálových večerů jsme se nakonec dozvěděli, kdo se stal novou... 20.12.2021

Večer zahájila moderátorka a zároveň česká zlatá slavice Ewa Farna. Ta opět dokázala, proč se řadí ke pěvecké špičce, když živě zazpívala jednu ze svých písní, což ocenili i porotci, kteří její talent vychválili do nebes. Potom už následovala vystoupení samotných superfinalistů.Na ně čekala tři kola. Tím prvním byla libovolná píseň v angličtině. Jako první na pódiu vystupovala Elizabeth Kopecká. Česká kráska zazpívala píseň It will rain od Bruna Marse. Týden před finále bojovala bohužel se zánětem hlasivek, nemohla pořádně mluvit, nacvičovat a celý její zdravotní stav ji zmohl natolik, že v medajlonku se zoufalstvím a potom i dojetím rozplakala.Strach byl však naprosto zbytečný, protože porota ji vychválila. Monika Bagárová uvedla, že se jí její ,,nakřáplý” hlas líbil. Ještě než přišlo na dalšího soutěžícího, porotci pogratulovali k narozeninám své kolegyni Patricii Pagáčové, které zazpívala Ewa Farna a také dostala pozornost v podobě nádherného dortu.Po gratulaci přišel Nikolas Bitkovskij s nesmrtelným hitem I want it that way od Backstreet Boys. A publikum šílelo. Nadšení sdíleli i porotci. Poté však přišel na řadu zpěvák, kterého mnozí označovali jako letošního absolutního favorita. Adam Pavlovčin si úvodem zvolil píseň Arcade od Duncana Laurence. Po dlouhém standing ovation v publiku to nejstručněji shrnula Patrice Pagáčová, která ho označila za její SuperStar i v případě, že by nevyhrál. A za SuperStar ho označili i Marián Čekovský a Monika Bagárová.První kolo uzavřela Slovenka Katarína Štohrová s legendární písní Nothing else Matters od kapely Metallica. Začátky byly jemně kostrbaté, což neuniklo ani porotě, ale mladá zpěvačka zabojovala a dotáhla to do konce s takovou silou, že jí publikum tleskalo ve stoje. Po tomto vystoupení se poprvé zastavilo hlasování. Nejmenším počtem zpráv diváci podpořili právě Katarínu Štohrovou, která tak obsadila čtvrté místo a odnesla si domů pomyslnou bramborovou medaili. S Katarínou následně zveřejnil video i porotce Leoš Mareš, který prozradil, že ta měla v dalším kole zpívat píseň od Elánu Láska moja. Uvedl, že píseň potřebuje nutně slyšet, a pozval ji, aby ji přišla zazpívat na Silvestrovské pecky.Následovalo další kolo písní, tentokrát soutěžící ukázali, jak umí zpívat ve svých rodných jazycích. Elizabeth Kopecká se předvedla s písní V stínu kapradiny od Jany Kratochvílové, Nikolas Bitkovskij vsadil na píseň Anděl od Mirai a Adam Pavlovčin zazpíval skladbu Láska od Marcela Palondera, čímž dojal k slzám Moniku Bagárovou, která téměř celé jeho vystoupení proplakala.Po druhém kole musel soutěž opustit Nikolas Bitkovskij, který se tedy umístil na bronzové příčce. Boj o titul Superstar zůstal mezi dvěma zpěváky, které už od samého začátku porota vnímala jako největší favority. S písní Stay od Rihanny nejprve zabojovala Elizabeth Kopecká a posledním soutěžním číslem byla emotivní píseň Skin od Rag'n'Bone Man v podání Adama Pavlovčina, který dokonce chvíli hrál na piáno a dostal porotu do takového varu, že Leoš Mareš během potlesku nekontrolovaně křičel.Obě jejich vystoupení zůstala záměrně bez hodnocení porotců, ale za vše mluvila skutečnost, že jak Elizabeth, tak Adam postavili na nohy všechny porotce, kteří jim věnovali standing ovation. Zbývalo už jen počkat na moment, kdy moderátorka Ewa Farna naposledy zastaví hlasování.Před vyhlášením vítěze ještě chvilku napětí prodloužilo vystoupení loňské vítězky Barbory ​​Piešové, která si zazpívala se svou sestrou Lenkou. Poté se však již oba národy dozvěděly, že vítězem letošní soutěže SuperStar se stal Adam Pavlovčin.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

