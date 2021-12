Tý jo! Christina Aguilera oslavila narozeniny a fanoušky nadchla fotografií nahoře bez

https://cz.sputniknews.com/20211220/ty-jo-christina-aguilera-oslavila-narozeniny-a-fanousky-nadchla-fotografii-nahore-bez-16919839.html

Světoznámá zpěvačka Christina Aguilera 18. prosince oslavila své 41. narozeniny.

Zpěvačka si na snímku zapózovala téměř nahá a své přednosti zakryla koženými rukavicemi. Celý obraz byl vyšperkován výrazným sexy make-upem a dlouhými vlasy. Jednoduše dokonalost. Mnozí uživatelé to náležitě ocenili.Samozřejmě, co by to bylo za fanoušky, kdyby zapomněli na její narozeniny.Další byli nadšeni z nádhery jejího těla.„Vypadáš perfektně.“ „Legenda.“ „Chtěla bych ti být podobná, v čem spočívá tajemství tvé krásy?“ „Jsi prostě diva.“ „Jsi sexy.“ „Čertovsky sexy,“ ozývá se ze všech stran.„Chtěla bych vypadat ve svých 41 jako ty, mně je 16, ale pořád chci vypadat jako ty,“ stojí v dalším komentáři.Objevily se však i negativní komentáře, související s Britney Spears.Nejde o první případ během tohohle měsíce, kdy Christina okouzlila své fanoušky. Ještě dříve na udělování cen People’s Choice Awards se zpěvačka objevila v kombinéze ve stylu, který se nosil na začátku 21. století, kdy zopakovala svůj kultovní obraz z klipu písně Dirty. Christina se převedla v černém korzetovém kostýmu se žlutými a bílými elementy a hlubokým výstřihem. Celý obraz vyšperkovala síťovanými punčocháči a širokými žlutými kalhotami.Christina AguileraChristina Maria Auilera je známá americká zpěvačka, skladatelka, režisérka, scénáristka. Narodila se 18. prosince 1980 v na Staten Islandu v New Yorku.12. ledna 2008 se jí narodil syn Max Lyron Bratman, kterého má se svým tehdejším manželem Jordanem Bratmanem. Manželský pár se rozvedl dva roky po narození syna. Debutové album Christina Aguilera vydala v roce 1999, v roce 2000 za uvedené album získala cenu Grammy. V roce 2002 vyšlo druhé album Stripped za které získala další Grammy. V roce 2006 vyšlo album Back To Basics, které mělo pozitivní ohlasy a zajistilo jí dvě nominace na Grammy.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

