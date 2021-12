https://cz.sputniknews.com/20211220/v-nemecku-se-srazila-auta-americke-armady-16922308.html

V Německu se srazila auta americké armády

V Německu se srazila auta americké armády

Osm lidí bylo hospitalizováno v Bavorsku po havárii vojenských vozidel americké armády. Mezi zraněnými jsou američtí vojáci.

Nákladní auto najelo v pondělí na dálnici v Bavorsku do amerického vojenského konvoje a několik lidí bylo zraněno. Uvedla to německá policie. Podle tvrzení policistů se jedná o nehodu. K incidentu došlo na dálnici A3 poblíž Neumarkt in der Oberpfalz. Americké vojenské vozy byly na bočním pruhu dálnice a podle policie do jednoho z nich zezadu najel náklaďák.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

