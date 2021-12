https://cz.sputniknews.com/20211220/v-usa-planuji-testovani-specialni-vakciny-proti-omikronu-16921216.html

V USA plánují testování speciální vakcíny proti omikronu

Americká biotechnologická společnost Moderna plánuje, že na začátku roku 2022 začne testovat novou speciální vakcínu proti novému typu koronaviru – omikronu. 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Společnost v prohlášení uvedla, že vzhledem k rychlosti síření omikronu a síle stávající vakcíny mRNA-1273, bude posilovací dávka této vakcíny sloužit jako první krok k obraně proti tomuto novému typu.Světová zdravotnická organizace se rozhodla na konci listopadu, kdy proběhlo mimořádné zasedání, klasifikovat novou variantu koronaviru, která byla zjištěna v Jihoafrické republice jako velmi znepokojující. Nový kmen B.1.1.529 označila WHO řeckým písmenem „omikron“.Obsahuje desítky mutací v S-bílkovině (ve spike proteinu), jež je potřebná patogenu pro nakažení buněk. Předpokládá se, že se tato varianta původně vyvíjela v organismu člověka se slabou imunitou, tedy nakaženého AIDS nebo HIV.Momentálně ve většině států dominuje delta mutace B.1.617.2, která byla poprvé identifikována v Indii, ovšem vědci se domnívají, že ho vystřídá B.1.1.529, již spatřený v desítkách států. Přitom omikron, podle předběžných údajů, dokáže snižovat efektivitu vakcín, přesto je ale méně nebezpečný, než mutace delta.Varování od WHOJiž dříve jsme se o tomto novém typu koronaviru zmínili a varovala před ním také WHO.Podle WHO se očekává nárůst počtu hospitalizací a úmrtí kvůli koronavirové mutaci „omikron“.Tisková služba WHO sdělila Sputniku, že předpovídá rozšíření mutace omikron i nadále.Den před tím Velká Británie ohlásila první úmrtí zaviněné „omikronem“.Bližší informace o závažnosti „omikronu“ se mohou objevit už v nejbližších týdnech, mezi nakažením a následky musí proběhnout určitá doba.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

