https://cz.sputniknews.com/20211220/vedci-zjistili-co-ohrozuje-starsi-lidi-s-nedostatkem-vitaminu-b12-16928654.html

Vědci zjistili, co ohrožuje starší lidi s nedostatkem vitaminu B12

Vědci zjistili, co ohrožuje starší lidi s nedostatkem vitaminu B12

Vědci zjistili, že nedostatek určitého vitaminu je běžný u starších lidí a představuje zvýšené riziko vzniku deprese. Příslušná studie byla zveřejněna v... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

2021-12-20T23:10+0100

2021-12-20T23:10+0100

2021-12-20T23:10+0100

zdraví

deprese

vitamíny

vitamín b12

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/393/70/3937006_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_6ede2b19d9878ba2db1b7d766d6da37a.jpg

Podle odborníků nedostatečná hladina vitaminu B12 o 51 procent zvyšuje pravděpodobnost vzniku depresivních symptomů během čtyřletého období.Vědci se ve své studii podívali na dva různé vitamíny skupiny B, vitamín B12 A B9. Vitamin B9 je také známý jako folát nebo kyselina listová v závislosti na formě, ve které se nachází. Tento vitamín nevyvolává žádné stejné asociace s depresí jako vitamín B12.Odborníci nezkoumali žádné účastníky studie, kteří měli depresi, když měření začalo poprvé. Kontrolovali také další faktory spojené s vyšším nebo nižším rizikem deprese. To zahrnuje faktory, jako je nedostatek pohybu, nedostatek vitamínu D a užívání léků s antidepresivními účinky.Deprese je také častější u lidí s chronickými stavy, jako jsou srdeční choroby nebo cukrovka.Nedostatek vitamínů B12 a B9 může mít za následek formu anémie, což je stav, který napodobuje příznaky ztráty krve. Stává se to, když není dost zdravých červených krvinek, aby správně uspokojily potřebu kyslíku v těle. To způsobuje pocity extrémní únavy, dušnosti a bolesti hlavy.Nedostatek vitamínu B12 je častější u vegetariánů a veganů, protože maso je běžným zdrojem tohoto vitamínu.Nedostatek folátu může být zvláště škodlivý v době, kdy tělo rychle roste, například během těhotenství.Přírodní zdroje folátu zahrnují tmavě listovou zelenou zeleninu, mořské plody, vejce a ovoce.Dříve dietoložka prozradila, kdy může kyselina listová vyvolat rakovinu.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211219/vedci-upozornuji-na-dalsi-priznak-rakoviny-slinivky-brisni-16912989.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deprese, vitamíny, vitamín b12