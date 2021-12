https://cz.sputniknews.com/20211220/vladno-koalicna-elegia-smeruje-k-totalnej-porazke-vo-vobach-slovaci-si-to-vsak-este-vyzeru-nazor-16920522.html

Vládno-koaličná elégia smeruje k totálnej porážke vo voľbách. Slováci si to však ešte vyžerú. Názor

Vládno-koaličná elégia smeruje k totálnej porážke vo voľbách. Slováci si to však ešte vyžerú. Názor

Neodborné riadenie štátu sa po politických výmenách štátnych odborníkov - špecialistov prejavuje skoro v každom jednom sektore. Vďaka absolútnej demokracii a bez odborného vedenia vnútri štruktúr sa jednotlivé kroky jednej časti bijú s činmi druhej skupiny, ktorej polená pod nohy neodbornosťou hodí ďalšia odnož. Niekde aj dve tri. A to všetko v jednej inštitúcii.Veľmi dobrou zastrašovacou ukážkou bolo zadržanie dvoch záchranárov, ktorí s kolegami ďakovali parlamentu za to, že si ich požiadavky poslanci nevšímali. Policajti napriek dodržiavaniu všetkých pandemických predpisov vyžadovali pokuty a začali nezmyselné trestné stíhania. Ešte dobre, že máme správneho človeka na mieste generálneho prokurátora, ktorý túto chorú policajnú iniciatívu, odvolávajúc sa na zákony, zatrhol. No vysvetľujúce slová policajného torpéda - prezidenta Hamrana boli ďalším vyhrážaním sa budúcim protestujúcim, ktorí sa mali zúčastniť na vopred ohlásenom protivládnom autoproteste SMER-u.Možno, že Hamranove bububu zabralo a neprišlo toľko protestujúcich vodičov s autami, ale aj tak ich bolo dosť a ich protestujúce trutútú bolo dobre počuť nielen v budove vlády. Bola to naozaj neuveriteľná Hamranova fraška s podporou ministra Mikulca zakročiť bez uváženia verejne proti tým, ktorí im pomáhajú zvládať tragické situácie a s ktorými deň, čo deň spolupracujú. A to s jediným argumentom zaklapkovaného policajného bossa : „Zákon platí rovnako pre všetkých!“ Aká úbohosť sa prejavila v tomto prípade držať sa litery zákona bez použitia rozumu a zváženia si následkov. Žiaľ, zákony sú jasne dané, ale sú slepé ku špecifikám. Vtedy sú jednoznačne protiaktívne a ak sa vynucujú, bez použitia mozgu, tak sú vlastne deštruktívne, ako na to poukázala aj filmová komédia Čierni baróni. A to sa stalo aj v prípade zadržaných záchranárov!Povesť vládnej koalície a najmä OĽaNO klesla až k úplnému dnu. No to, čo predchádzalo protivládnemu autoprotestu sa stávalo v časoch pred 32 rokmi. Slovenská polícia sa predstavila ako kopírka ŠTB spred nežnej revolúcie. Ale tá to robila aspoň tajne, keď pred avizovanými protestami a podpisovými akciami prišla zadržať, tých čo podpísali Chartu 77, aby sa na demonštráciách nemohli zúčastniť. Ako kedysi vzali chartistov Havla, Hegerovú, Uhla, Tatarku a spol., tak teraz zobrali šéfa opozičnej strany Fica s jedným rozdielom a to bolo nezákonné verejné zadržanie poslanca a obvinenie z podnecovania (Z akého? To nevieme.) pred zrakmi všetkých občanov Slovenska!V tejto situácii sa opäť predviedol víťaz volieb krajiny, dnes najmä vďaka nemu nazývanej Zlovenskom. Frustrovaný a upadajúci Matovič si zase zareval, aby si namiesto troch rokov odsedel Fico 30 rokov vo väzení, aby odtiaľ vyšiel ako starec! No, to sa náš trnavský element s vyjadrovaním kráľov trnavských krčiem musí neuveriteľne báť šéfa SMER-u. Neviem, či mu stačia vymieňať plienkové boxerky. Ak by bol Matovič klasický mafián, Fico by už určite dávno voňal fialky odspodu. Je neuveriteľné, koľko zla a bleskov dokáže dostať zo seba toto psychopubertálne indivíduum sediace v kresle ministra financií a zároveň generálny tajomník diktujúcej „demokratickej“ vládnej koalície. Jeho duševný stav a najmä nie celkom dokonale pracujúca mozgovňa musia byť naozaj hlboko napadnuté „supercovidom“, alebo inou neidentifikovateľnou pliagou. Možno je to už aj omicron.Dokedy bude tento exot v slovenskej politike a jeho zbožňovatelia nielen z OĽaNO, ale aj zo SaS ako Vetrák, Šipoš, Krúpa, Dostál, Baránik, Pročko, Tabaková a ďalší šíriť zlo a síru medzi občanov? Dokedy ich bude zaťažovať svojimi vulgárnosťami, zlosťami a „geniálnymi“ myšlienkami a krokmi pripomínajúc vykľučkované stopy prepitých krčmárskych elementov s hodnotou vyše troch promile? Lebo dvojnásobná verejná bezpečnostná extráda policajtov, konajúcich na základe chorého rozkazu pri protestoch, nám evokuje rozhodnutia psychiatrického rázu. A imidž polície nevylepšilo ani zadržanie morálneho inkvizítora - šéfa periodika Týždňa Hríba, ktorý už po druhý raz porušil so svojou krčmou v Bratislave pandemické pravidlá. Nuž, ale čo sme si predsa navarili, musíme si aj popapať. Takže „dobrú“ chuť Slováci. Ale otázka znie, dokedy budeme mať v ústach takú pachuť z našej ohromujúcej voľby? Skončí sa už konečne elégia dnešnej vládno-koaličnej verchušky?Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

