Výroba osobních aut v Česku klesla o 2,9 %. Je příčinou tohoto úbytku koronavirus?

V letošním roce u automobilek došlo k poklesu výroby osobních aut, za 11 měsíců bylo v Česku vyrobeno necelých 1,024 milionů osobních aut, což znamená, že v... 20.12.2021, Sputnik Česká republika

Milionovou hranici produkce kvůli nedostatku čipů překonala cca o dva měsíce později, než to bývalo dříve. Ovšem už v listopadu došlo k mírnému zlepšení situace v oblasti dodávek polovodičů a následkem toho byl mírný růst výroby, avšak celková roční čísla to výrazně sotva ovlivní, uvedlo to dnes Sdružení automobilového průmyslu.Výkonný ředitel Sdružení Zdeněk Petzl sděluje, že podle statistik je zřejmé, že na trhu s čipy v listopadu došlo k jistému zlepšení, ovšem mluvit o stabilizaci v této oblasti je zatím předčasné.V důsledku výše uvedeného výkonný ředitel sdružení oslovuje novou vládu. Problém nedostatku čipů na trhu zasáhl podle Petzla skoro všechny automobilky, avšak nejlépe se tomu daří čelit nošovické Hyundai, která do konce listopadu vyrobila 257 tisíc automobilů, což je o 19,1 % více než loni, v listopadu však bylo v Hyundai vyrobeno 25 400 aut, tedy o 1,4 % méně, v závodě Toyoty dokonce došlo ke zlepšení situace, díky výrobě nového modelu Toyota Yaris, jehož výroba byla v listopadu slavnostně zahájena. V průběhu dosavadního roku Toyota vyrobila 136 455 vozidel, v listopadu letošního roku už došlo k mírnému nárůstu a bylo vyrobeno 15 374 vozidel, tedy pokles výroby u Toyoty ve srovnání s rokem 2019 tvořil -7,7%, ovšem v letošním listopadu se situace díky spuštění nového modelu Yaris zlepšila a tedy rozdíl s lety před nástupem pandemie se snížil na -1,4% .V tuzemské výrobě se projevuje patrná tendence růstu poptávky po autech s alternativními pohony. V dosavadním roce bylo vyrobeno necelých 113 tisíc externě dobíjitelných vozidel a celkový podíl bateriových elektromobilů (BEV) a plug-in hybridů (PHEV) má tedy na celkové produkci podíl 11 procent:Ve výrobě autobusů ve srovnání s minulým rokem můžeme také spatřit mírný pokles, jelikož autobusů bylo vyrobeno 4 303 kusů, tedy o 5,8 procent méně. Klasicky největším autobusovým výrobcem je velkomýtské IVECO CR, jež do listopadu vyprodukovalo 3 954 kusů, ve srovnání s předchozím rokem výroba klesla o 5,8 procent. Dále následuje SOR Libchavy s produkčním poklesem 6,0 % (426 vyrobených kusů), z nichž 13,6 autobusů bylo elektrických.Tradičním jediným výrobcem motocyklů v ČR je JAWA Moto, která do listopadu tohoto roku vyrobila 974 motocyklů, tj. o 6,3 procent méně než v minulém roce.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

